Cameroun: Les Camerounais n'approuvent pas la gestion de l'économie par le gouvernement

communiqué de presse

La majorité des citoyens manquent des besoins de première nécessité.

Près de quatre Camerounais sur 10 (38%) vivent une pauvreté élevée.

Près de la moitié (46%) des Camerounais pensent que leurs conditions de vie sont mauvaises, et la majorité (62%) d'entre eux déplorent la situation économique actuelle du pays.

Six sur 10 citoyens camerounais (59%) pensent que la situation économique du pays a empiré comparativement à il y a 12 mois. Moins d'entre eux (35%) sont optimistes pour un avenir économique meilleur du pays.

Le chômage et la gestion de l'économie sont les deux premiers problèmes auxquels le gouvernement devrait s'attaquer, selon les Camerounais.

La majorité des répondants n'approuvent pas les réponses apportées par l'Etat dans la gestion de l'économie (78%), la création d'emplois (81%), l'amélioration des conditions de vie des pauvres (86%), la stabilité des prix (88%) ainsi que dans la réduction du fossé entre les riches et les pauvres (88%).

Depuis le dernier trimestre de 2021, le Cameroun connaît une forte inflation accentuée par la pénurie et la hausse du prix des produits alimentaires de base due à la perturbation de la chaîne de valeur engendrée par la pandémie de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien en cours (Banque Mondiale, 2022 ; Xinhua, 2022).

Face à ce contexte difficile, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour amortir ces chocs exogènes. Entre autres, il a facilité l'accès aux intrants afin de poursuivre les activités de production et de réduire le risque d'insécurité alimentaire ; accru les facilités fiscales et douanières consenties dans le cadre du plan de relance post COVID-19 ; accordé d'importantes subventions aux entreprises des secteurs sensibles pour soutenir la viabilité et la compétitivité de l'économie du pays ; renforcé la production locale, la réduction de la dépendance aux importations et la promotion du " Made in Cameroon " ; et accordé une attention particulière à la mise en oeuvre coordonnée de la politique d'import-substitution (République du Cameroun, 2022).

Quelle est la perception des Camerounais sur la vie économique du pays ?

Les données de la dernière enquête d'Afrobarometer révèlent que la majorité des citoyens camerounais n'apprécient pas la situation économique du pays et considèrent inadéquates les réponses apportées par le gouvernement dans la gestion de l'économie, la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des pauvres, la stabilité des prix et la réduction du fossé entre les riches et les pauvres.

La plupart des Camerounais ont manqué de revenus en espèces, d'eau potable, de nourriture et de soins médicaux pendant l'année écoulée.

Christian Siakam Christian Siakam is a consultant statistician at Groupe Cible Etudes & Conseil, the national partner of Afrobarometer in Cameroon.