Madagascar: Intempéries - Le Sud s'inquiète du retour de Freddy

Freddy va faire son come-back. Des vigilances fortes pluies sont en vigueur, au Sud de Madagascar.

Le Sud se prépare à une éventuelle catastrophe. Météo Mada­gascar a lancé une vigilance forte pluie sur plusieurs régions et districts du Sud, en rapport avec les résidus de Freddy, qui circule dans le Canal de Mozambique, et au passage d'un front froid dans le Sud-Est du pays. " Les résidus de Freddy pourraient atterrir sur le Sud-Ouest et pourraient continuer son chemin vers le Sud-Est. Ils vont apporter des précipitations abondantes. Le risque que cette perturbation évolue en un cyclone reste, toutefois, faible. Elle n'apportera pas de vents forts, de ce fait, selon nos prévisions. ", a indiqué Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste, hier.

Ces fortes pluies menacent de provoquer les montées des eaux et des crues éclaires dans le Sud, en cette fin de semaine. Des habitants de ces régions sont inquiets des dégâts que

risquent de causer ces fortes pluies. Mananjary, un district fraîchement dévasté par le passage de Freddy, a l'angoisse de nouveaux désastres. " Les pluies ne sont pas les bienvenues, pour le moment. Le niveau de l'eau n'a pas encore diminué, après les précipitations abondantes observées ces derniers jours. L'eau a ravagé plusieurs champs de culture. La prévention des inondations est impossible, car il n'y a pas de moyen d'évacuation. ", regrette un habitant de ce district.

Risques

À Ampanihy et à Morombe, les sites d'hébergement sont déjà prêts, au cas où des évacuations seraient nécessaires. " C'est la montée du niveau de la mer que nous craignons. Les maisons du bord de mer risquent d'être inondées, en cas de fortes pluies. ", lance une source à Morombe. " Les habitants au bord du fleuve Onilahy sont sensibilisés à joindre des lieux sûrs, en cas d'inondation. ", indique une autorité à Ampanihy.

Dans certaines localités d'Ikongo, on craint également des inondations et des risques de glissements de terrain. Et dans la région d'Androy, les circulations risquent à nouveau d'être perturbées par les coupures de routes nationales. Ces fortes pluies sont, cependant, attendues par d'autres régions. " Cela va adoucir la chaleur qui frappe fort, en ce moment. ", lance un habitant d'Ambovombe Androy. " Elles vont sauver nos cultures de la sécheresse. ", indique un habitant d'Ikongo.

Tous les districts du Sud-Ouest basculent en vigilance jaune fortes pluies du 3 au 6 mars. Les régions de Boeny, Ihorombe, Androy, Vatovavy, Fitovinany, Sud-Est, Anosy et les districts de Besalampy, Maintirano, Antsalova, Morafenobe, Belo Tsiribihina, Morondava, Manja, Analalava, Antsohihy, Port-Berger, sont en vigilance verte.

Ces vigilances seront modifiées en fonction de l'évolution de cette perturbation en surveillance dans le canal de Mozambique. Cette semaine, en tout cas, il n'y a pas de risque d'activité cyclonique. Ce risque devient faible pour le Sud-Ouest, pour la semaine prochaine.