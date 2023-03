Algérie: Quatre ans après la Révolution du sourire, où en est la jeunesse algérienne ?

analyse

Le Hirak, terme qui signifie en arabe tout simplement " mouvement ", est né en février 2019, quand à travers des manifestations régulières, d'une ampleur inédite dans le pays, les Algériens ont massivement rejeté l'idée d'un cinquième mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, en poste depuis 1999 et pratiquement grabataire.

Ce mouvement résilient, novateur, non violent et innovant, largement porté par les jeunes, usant de slogans humoristiques incisifs, ce qui lui a valu d'être surnommé " Révolution du sourire ", a obtenu gain de cause puisque Bouteflika a renoncé à son projet et s'est retiré de la vie politique, avant de décéder en 2021.

Les protestataires n'ont pas souhaité s'arrêter là. Au-delà du seul cas de Bouteflika, ils aspiraient à une profonde démocratisation de l'Algérie et à un changement de génération à la tête du pays, exigence exprimée par le slogan " Yetnahaw ga3, qu'ils dégagent tous ".

Le mouvement a donc continué même après le départ de " Boutef " et l'élection en décembre 2019 d'un cacique du régime, Abdelmadjid Tebboune, alors âgé de 74 ans. En dépit de la répression et de l'épidémie de Covid, qui a permis au pouvoir de justifier l'interdiction des grands rassemblements, le Hirak est toujours vivant aujourd'hui, mais sous une forme différente de celle qui était la sienne à l'origine : les rues algériennes sont restées vides en ce quatrième anniversaire.

L'évolution du Hirak

Début 2020, les mesures visant à endiguer la pandémie ont contraint les manifestants à observer une trêve dans la rue. Le Hirak a alors mué en une sorte de " e-Révolution ", l'essentiel de la contestation se déployant désormais en ligne.

Mais le pouvoir n'a pas tardé à réagir, se dotant de différents textes de loi permettant d'interpeller des individus pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. Plus généralement, selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), des centaines de personnes ont été inquiétées depuis le début du Hirak : hommes, femmes, figures connues et inconnues, journalistes, personnel politique, étudiants, chômeurs, salariés, chefs d'entreprise...

Dès lors, devant ce risque diffus, une autocensure s'est instaurée. Le mur de la peur semble être de nouveau retombé sur les aspirations de la jeunesse algérienne. Celle-ci avait initié un mode de protestation qui a su, un temps, déstabiliser l'exécutif par la combinaison d'une projection vers le futur (codes du digital, culture de consommation globale, mixité, chanson et danse) et du maintien d'une filiation historique avec la guerre d'indépendance algérienne, puisque les manifestants réclamaient que ses idéaux s'appliquent.

La reprise des marches en février 2021, avant leur nouvelle interdiction en juin 2021, s'est faite selon des modalités moins festives. L'été 2021, marqué par une nouvelle flambée de Covid, ainsi que par des incendies meurtriers qui ont suscité un regain de solidarité nationale, a contribué au retour en force non pas des marches en tant que telles, mais de l'idée du Hirak.

Un drame dans le drame a marqué une partie de la jeunesse hirakiste : le lynchage à mort de Djamal Bensmail, artiste venu prêter main-forte aux personnes luttant contre les incendies en Kabylie, dont la personnalité condensait les valeurs défendues par le Hirak.

Des champs d'expression plus restreints

La fin de l'année 2022 voit la mise sous scellés de Radio M et du site associé, Maghreb Emergent, l'un des derniers médias en ligne dont l'image était associée au Hirak, et l'incarcération de leur fondateur et directeur, le journaliste Ihsane El Kadi.

L'ONG internationale Reporters sans Frontières saisit l'ONU et publie une lettre ouverte signée de 16 patrons de rédactions de 14 pays, dont Dmitri Mouratov, prix Nobel de la paix, qui appellent à la libération de leur confrère Ihsane El Kadi. Sans succès. L'affaire El Kadi rappelle l'incarcération pendant un an, en 2020-2021, du journaliste Khaled Drareni, qui a été un animateur phare de Radio M, dont le cas avait suscité une vague de soutien international. *Aujourd'hui, dans le pays, le climat est plus frileux au vu de la multiplication de ces affaires.

La ligue algérienne des droits de l'homme est dissoute depuis peu, et son vice-président a fui en France. Le RAJ (Rassemblement actions jeunesse), une ONG emblématique du Hirak, a également été interdit. La presse indépendante francophone est moribonde, ce qui réduit encore les espaces d'expression libre.

Des frictions diplomatiques ont mis aux prises Alger et Paris autour de l'affaire Bouraoui. Cette gynécologue, militante déjà connue depuis 2014 pour le mouvement Barakat contre le quatrième mandat de Bouteflika et animatrice d'un programme sur Radio M, qui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire algérien, a rejoint la France sous protection consulaire française au vu de sa double nationalité.

En réaction, Alger a rappelé son ambassadeur. Ce Bouraouigate a semble-t-il provoqué l'incarcération du journaliste Mustapha Bendjama, exerçant au Provincial d'Annaba. Notons qu'un lanceur d'alerte, Zaki Hannache, décrit comme un pilier du Hirak, a obtenu un statut de réfugié en Tunisie depuis trois mois. Il avait reçu un prix pour son engagement lors d'une cérémonie organisée par Radio M.

Radio M, une caisse de résonance à la jeunesse dans la ligne de mire du pouvoir ?

Plusieurs protagonistes sont reliés à l'espace Radio M, cette radio web qui offrait des programmes classiques de débats et d'informations.

Pour la jeunesse algérienne, deux programmes ont, pendant la crise sanitaire, représenté une sorte de continuité de l'esprit positif du Hirak. Ils étaient tous deux animés par le regretté Anis Hamza Chelouche, dit AHC, décédé lors d'un photoreportage en mer en septembre 2021. Chelouche, qui était une sorte d'archétype de cette jeunesse d'avant-garde patriote, avait couvert toutes les marches. Polyglotte, progressiste, il avait vécu dans trois pays européens mais était rentré au pays pensant contribuer à l'ouverture du champ des possibles pour les jeunes.

Le premier programme, Maranach Saktine (Nous n'allons pas nous taire), qui fait directement écho au slogan Maranach Habsin (Nous n'allons pas nous arrêter), a consacré de nombreux numéros à des sujets sociétaux tabous ou mis a la marge. Il se caractérisait par un ton très particulier, donnant la parole aux jeunes, y compris à ceux que l'on n'entend jamais, qui s'exprimaient avec leurs mots, dans toute leur diversité - un véritable prolongement du Hirak de la rue.

L'autre émission animée par AHC, Doing DZ, était consacrée à l'entrepreneuriat. Elle représentait l'autre versant du Hirak, celui d'une société civile en mouvement, qui ne fait pas que marcher mais qui crée ses propres opportunités, souvent en adaptant au marché algérien des services disponibles à l'étranger et en promouvant le made in Algeria, avec une vision start up ou libérale, qui n'attend pas l'État et ses subventions pour agir. Le Hirak a concerné les jeunes de toutes classes sociales qui ont signifié à leurs aînés leur volonté de trouver leur place dans la société, et de s'émanciper vis-à-vis du pouvoir politique mais aussi de toutes les institutions qui semblent sclérosées et bloquées, inhibant l'initiative individuelle.

Jeunesse algérienne : quelles perspectives ? Le départ ou le silence

Quelles solutions pour cette jeunesse ? Si durant les premiers mois du Hirak, on ressentait une effervescence des Algériens de l'intérieur et de l'extérieur à l'idée de bâtir le pays, aujourd'hui le départ devient un une option fréquente. De plus en plus d'étudiants y aspirent. En outre, alors que le Hirak espérait que moins de harragas (clandestins) risqueraient de prendre la mer au vu de l'espoir suscité par le mouvement, il semble que leur flux reste constant. Le phénomène concerne parfois femmes et enfants, avec hélas, régulièrement, des issues tragiques.

Un mur, bâti le long de la corniche oranaise et censé dissuader les candidats au départ, avait provoqué l'indignation des habitants. Ce mur était perçu comme une métaphore de l'enfermement et de la rétention de la jeunesse algérienne dans les murs du pays.

Pendant la crise sanitaire, les frontières maritimes et terrestres algériennes avaient été drastiquement fermées. Le retour à la normale a été long, privant d'échanges familiaux les Algériens vivant des deux côtés de la Méditerranée. Le Hirak a également été un temps particulièrement fluide et collaboratif entre les Algériens de l'intérieur et la diaspora.

Ces dernières semaines, plusieurs mesures gouvernementales montrent un décalage du pouvoir avec le Hirak, dont l'exécutif se réclame, mais en le cantonnant à un Hirak originel (celui qui a duré jusqu'à l'élection présidentielle de 2019) et dont il incarnerait désormais officiellement les aspirations. Le ministère du Commerce a fait retirer les produits comportant l'arc-en-ciel car ils constitueraient une atteinte aux moeurs. Les internautes n'ont pas hésité à railler une mesure jugée absurde en proposant l'interdiction de l'arc-en-ciel dans le ciel. Une limitation des importations de produits de mode a été évoquée pour encourager la production nationale.

Récemment, la ministre de la Culture a exigé des sanctions pour les chansons comportant du contenu offensant pour les bonnes moeurs algériennes. Bien sûr, comme ailleurs, le rap algérien se développe, et l'art en général sert à exprimer des transgressions et un besoin d'évasion surtout dans un champ d'expression fermé. Le rap mais aussi les chants des supporters dans les stades ont notamment joué un rôle important pour le Hirak. Aujourd'hui, dans un contexte économique qui n'offre aux jeunes guère d'opportunités de se réaliser, leurs codes culturels (tech, mode,arts) semblent scrutés et policés par les autorités. On l'aura compris : pour le moment,la jeunesse algérienne n'est pas récompensée pour le pacifisme, le civisme, le patriotisme et l'ouverture de sa Révolution du Sourire...

Professeur / Chercheur/ Consultant en marketing et sociologie de la consommation, Kedge Business School