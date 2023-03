Congo-Brazzaville: Développement local - Un forum pour préparer l'effectivité de la décentralisation

Le premier forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et le développement local au Congo s'est ouvert le 1er mars, à Brazzaville. Un rendez-vous majeur pour les experts congolais des collectivités locales et ceux venus d'ailleurs de débattre de la problématique de la décentralisation en vue de poser les bases d'un développement local réussi.

Le forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et le développement local au Congo réunit les acteurs étatiques, les experts des collectivités locales, les agences du système des Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, la société civile et les représentants des chambres consulaires.

Jusqu'au 4 mars, ces sachants vont débattre de l'épineux problème de mise en oeuvre de la décentralisation au Congo, dont le processus enclenché depuis une décennie peine à être effectif. Ainsi, à la lumière des échanges interactifs qu'ils auront, ils bâtiront des stratégies plus efficientes pouvant aider le Congo à poser les jalons d'une décentralisation plus revitalisée.

" Ce forum qui rassemble toutes les parties prenantes est une occasion propice pour mener une réflexion approfondie sur le devenir de la décentralisation et du développement local au Congo. C'est aussi le lieu indiqué d'échange d'expériences avec des experts venus d'ailleurs. A ces assises, nous attendons des contributions enrichissantes pour la mise en oeuvre effective de la décentralisation dans notre pays ", a souligné le ministre délégué, chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondélé.

Ouvrant les travaux, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a fait savoir que les résultats issus de ces assises devraient " marquer une nouvelle dynamique intelligente et efficace " dans le processus d'une approche nouvelle de développement territorial.

De son côté, le chef de la délégation de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazzo, a réitéré le soutien de son institution dans la mise en oeuvre de la décentralisation dans le pays.

Souhaitant la bienvenue aux participants, le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a estimé que la tenue de ce forum est un motif de satisfaction pour l'ensemble des collectivités locales.

Rappelons que lors de l'atelier préparatoire à ce forum, clôturé le 10 février dernier, les participants avaient formulé vingt-et-une recommandations à l'endroit du gouvernement. Elles portaient, entre autres, sur la mise en place d'une agence d'appui et d'accompagnement de la décentralisation et du développement local ; l'élaboration d'une politique de formation des animateurs des collectivités locales ; l'adaption de tous les textes et règlements en vigueur sur la décentralisation au contexte actuel.

Les participants à cet atelier réclamaient aussi la création d'un organe permanent de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la décentralisation ; l'actualisation de la loi sur la fonction publique territoriale ainsi que sa mise en oeuvre, tout comme le renforcement de la bonne gouvernance locale avec l'implication de la société civile.