Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Lancement officiel de la saison B du Centre pilote agropastoral de Nkounzoulou

Le lancement officiel de la saison B du Centre pilote agropastoral de Nkounzoulou, situé à 175 km de Brazzaville, dans le district de Ngabé, département du Pool, s'est déroulé le 26 février en présence des membres du gouvernement, Paul Valentin Ngobo, Lydia Jacqueline Mikolo, et Juste Moundélé, ainsi que la députée maire de Kintélé, Stella Sassou Nguesso, et du chef spirituel, représentant légal de l'Eglise kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani.

Le projet agropastoral de Nkounzoulou couvrant une superficie de 98 800 hectares s'inscrit dans le cadre du projet du président de la République, "Ensemble poursuivons la marche" devenu projet du gouvernement, dans son volet agricole. Le but étant d'apporter tant soit peu dans le programme national de développement 2022-2026.

Depuis que ce projet a été relancé, c'est le 26 février qu'on a procédé à la récolte des cultures de la saison A suivie du lancement officiel des activités de la saison B. " La saison A dite actuellement en maturité s'étend sur 58 hectares et les spéculations mises en valeur sont le manioc, le maïs, le soja, l'arachide, le haricot et le riz. La saison B est prévue pour une superficie de 1350 hectares avec 600 hectares déjà laborieux, pulvérisés et plantés ", a expliqué Stella Sassou Nguesso, députée maire de Kintélé, marraine du projet.

Pour le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, ce projet coïncide bien avec la volonté du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de faire de l'agriculture une priorité des priorités. " Je tiens à vous assurer que le président de la République, chef de l'État, et son gouvernement, continueront de vous appuyer dans vos efforts. Nous sommes conscients de l'importance de l'agriculture pour notre économie et nous sommes résolus à travailler en collaboration avec vous pour renforcer notre souveraineté alimentaire chère au président de la République ", a-t-il déclaré.

Le projet agropastoral de Nkounzoulou émane également de la vision et de la volonté du chef spirituel et représentant légal de l'Eglise kimbanguiste, Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, qui a tenu à remercier le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour sa vision sur le travail de la terre, a indiqué le révérend Brice Voltaire Etou Obami, le président délégué du collège exécutif national de cette église en République du Congo. Pour réaliser ce travail, l'Eglise kimbanguiste a déjà apporté la somme d'un milliard cinq cents millions de FCFA. Ces fonds ont permis l'obtention du matériel pour une mise en oeuvre rapide de ce projet.

Présente à cette activité, la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, n'a pas caché sa satisfaction au regard du travail qui se fait à Nkounzoulou. " Nous sommes venus en tant que membres du gouvernement voir le travail qui se fait ici et soutenir ce projet. Nous avons vu ce qui a été planté. Nkounzoulou va nourrir le Congo et l'Afrique ", a-t-elle indiqué.

Notons que ce projet a été lancé depuis 1983 par Sa Divinité Diangienda, premier chef spirituel de l'Église kimbanguiste. Les produits sortis de ce centre ont fait la fierté des Congolais. Malheureusement, pendant les événements que le pays a connus en 1997, le projet a été saccagé par les inciviques. C'est dans ce contexte que le chef spirituel de l'Eglise kimbanguiste, Sa Divinité Simon Kimbangu Kiangani, a relancé ce projet le 9 juin 2022 avec l'appui financier du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement.