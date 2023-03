Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Ted Chaiban en visite en RDC

Le coordonnateur principal du Partenariat mondial pour la préparation et la fourniture du vaccin contre la covid-19 (CoVDP) entame une visite de sept jours en République démocratique du Congo (RDC).

Le séjour de Ted Chaiban en RDC, selon un communiqué de presse, vise à faire progresser les objectifs de la vaccination pour tous et à réaffirmer le soutien continu du Partenariat mondial pour la préparation et la fourniture du vaccin à ce pays. Il rencontrera les autorités du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et aura aussi une séance de travail avec les responsables du Programme élargi de vaccination, en présence de leurs partenaires, afin d'apprécier les progrès du déploiement de la vaccination contre la covid-19, les efforts du pays à augmenter la couverture vaccinale contre cette maladie et les plans pour l'intégration de la vaccination dans les soins de santé primaire, les programmes de vaccination de routine et les autres interventions de santé au profit de la population.

Ted Chaiban aura aussi des entretiens avec le coordonnateur résident, les chefs des agences et Fonds des Nations unies pour échanger sur le soutien aux priorités sanitaires nationales, avec l'intégration du vaccin covid-19 dans la vaccination de routine, avec un accent sur les groupes à haut risque (personnel de santé, personnes avec comorbidités, personnes âgées, déplacés internes, migrants et réfugiés, etc.). " En matière de santé publique, nous avons tous été témoins du coût colossal que représente l'exclusion, car personne n'est protégé tant que tout le monde n'est pas protégé. C'est pourquoi nous continuons à mettre l'accent sur l'importance de ne laisser personne de côté et de s'assurer que tout le monde a accès aux doses de vaccins ", a-t-il déclaré.

Le coordonnateur principal du Partenariat et le coordonnateur résident participeront à une série de réunions bilatérales et multilatérales à Kinshasa avec les autres parties prenantes, les leaders religieux et communautaires, les représentants de la société civile, les membres des sociétés savantes (ordre des médecins, etc.) pour les exhorter à poursuivre et à accroître leur engagement dans la vaccination. L'hôte de la RDC se rendra aussi à Bunia où il rencontrera les différents intervenants dans la vaccination. Il discutera avec les membres de la société civile, les leaders communautaires et religieux provinciaux pour mieux comprendre les enjeux et les difficultés.

Notons que depuis avril 2021, les Nations unies avaient facilité la vaccination de plus de douze millions de personnes, soit 10,2% de la population totale par les autorités sanitaires congolaises pour la première dose. Neuf millions de personnes ont été complètement vaccinées contre la covid-19, soit 8,1% de la population totale, y compris des personnes migrantes et des déplacés de force.