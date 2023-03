Cote d'Ivoire: Livre/20 ans du coupé-décalé - Genèse et évolution d'un mouvement musical

Dr Jean-Jacques Konadjé décrypte la genès et l'évolution de ce style

Le docteur Jean-Jacques Konadjé, ex-proche collaborateur d'Hamed Bakayoko et actuel directeur de cabinet de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire, publie son troisième livre en l'espace d'une année.

Après avoir consacré une biographie 334 pages à l'ex-Premier ministre de Côte d'Ivoire et rédigé un livre témoignage de 210 pages sur l'attentat terroriste de Grand-Bassam, qui met en lumière la bravoure des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, cet universitaire de renom sort un dernier livre. Le sujet traité par ce grand spécialiste des questions de défense et de sécurité peut surprendre plus d'un. Il s'agit du coupé décalé, un mouvement né en France, il y a vingt ans, et qui a réussi à s'imposer comme une identité musicale ivoirienne.

Ce livre qui s'intitule " Vingt ans du coupé-décalé : Genèse et évolution d'un mouvement musical ", a été préfacé par Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie et postfacé par Salif Traoré (A'Salfo), leader du groupe Magic System, par ailleurs commissaire général du Femua.

Dans cet ouvrage de 232 pages, publié aux éditions ONDE de Paris,le Dr Jean-Jacques Konadjé raconte de façon scientifique et avec des témoignages inédits, le contexte dans lequel le coupé-décalé est né. Il revient sur un pan de la vie des promoteurs de ce concept et montre surtout comment ce mouvement a contribué à révolutionner la culture ivoirienne, la musique africaine et urbaine. " L'impact du coupé décalé sur la musique urbaine moderne est incommensurable. Son influence sur la jeunesse n'est plus à démontrer. Sa contribution à la révolution de l'industrie culturelle ivoirienne est un secret de polichinelle ", soutient l'auteur.

Pour rédiger cet ouvrage, plusieurs personnes, en l'occurrence le producteur David Monsoh, l'arrangeur David Tayorault, l'animateur Yves Zogbo Junior, les membres fondateurs de la jet set comme Molare, Bedel Patassé, Lino Versace, Serge Defalet, Boro Sanguy, Solo Béton, Chacoulé, Kwagny le riche planteur, des promoteurs culturels comme Yves Armand Debordeaux, Principauté Noé, des managers comme Daouda Afraya, Youyou toit Rouge, des artistes comme le congolais Roga Roga du groupe extra musica, Abou Nidal de Genève, DJ Jacob, DJ Mulukuku, DJ Bilongo String, Serge Beynaud, des arrangeurs comme Jeff le gaou magicien, Alain Négbélé et bien d'autres ont été interviewés à Paris et à Abidjan. La sortie officielle de ce livre se fera à l'occasion d'une cérémonie de dédicace dans les prochaines semaines en Cote d'Ivoire.