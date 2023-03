Congo-Kinshasa: Culture/mode - La 5ème édition de 'Kinshasa Mboka ya Masano' annoncée pour le 31 mars prochain

Sous le haut patronage du Ministère de la culture, art et patrimoine, avec le parrainage de la présidence de la République, par l'entremise de la conseillère spéciale du Chef de l'Etat, Chantal Yelu Mulop, coordinatrice en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes, la soirée de gala de mode, " Kinshasa Mboka ya Masano ", revient avec sa 5ème édition, pour ce 31 mars 2023, au musée national de la RD-Congo, sous le thème " plus 450 couleurs ".

"Kinshasa Mboka ya Masano", mettra en vitrine plus de 10 stylistes qui présenteront leurs nouvelles collections qui cadrent avec le thème, " + 450 couleurs ". Cette thématique, détermine, en effet, l'objectif assigné par les organisateurs de cet évènement qui est, faut-il le dire, d'unir et de présenter les 450 ethnies, les 450 couleurs et leurs codes vestimentaires.

Spécialement, " Kinshasa Mboka ya Masano ", met en avant plan l'innovation dans la mode congolaise. Lors du défilé de mode, un accent particulier sera mis sur les créations innovantes ou des modèles qui valorisent l'environnement pour mettre en lumière le travail des professionnels stylistes congolais.

Visant les amoureux de la culture et de la mode, les artistes, les opérateurs économiques, les entrepreneurs, les chefs d'entreprises, les autorités, les responsables des maisons d'habillement etc., " Kinshasa Mboka ya Masano ", offre un espace de partage d'expression, d'affichage lors du déroulement de cet inoubliable rendez-vous, en mettant en avant, différents secteurs culturels liés à la mode.

Il sied de noter que ce festival est le fruit de l'organisation de la fondation Young Molato Design, de Mme Lydia Nsambayi Ntumba, " Kinshasa Mboka ya Masano " s'identifie comme l'unique festival de mode qui unit plus de 450 diversités vestimentaires de cultures et ethnies congolaises.