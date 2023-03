Angola: Décès de l'ancienne icône nationale de la boxe Daniel Kabango 'Lussa'

Lubango (Angola) — Le président de l'Association provinciale de boxe de Huíla, l'ancien boxeur, Daniel Kabango, dit Lussa, est décédé mercredi, dans la ville de Lubango, des suites d'une crise cardiaque, qu'il a subie à son domicile, a révélé ce jeudi une source familiale à l'ANGOP.

Lussa est l'une des figures qui s'est le plus battue pour l'affirmation de la boxe à Huíla, ayant été l'un des plus grands représentants de la discipline, tout en étant actif, car il faisait partie du célèbre imbattable "Três Irmãos da Huíla", avec Estrela, Kabango et Lito.

Il a commencé la boxe à l'âge de dix ans, en franchissant les portes du Sporting de Lubango, d'où il est parti à la conquête du pays, en mettant l'accent sur sept titres nationaux et une compétition africaine Zone VI, dans la catégorie des 81 kg. Il a dirigé l'Association de boxe pendant trois mandats consécutifs (12 ans) et il y a 17 ans en tant que dirigeant de la Fabox, dont il était membre.

Son histoire comprend plusieurs tournois nationaux, en mettant l'accent sur les événements remportés lors des fêtes de " Senhora do Monte ", " Populares do Sumbe " et Waku Kungo. Beaucoup de réalisations ne sont pas enregistrées, compte tenu de la disparition des archives de l'association provinciale des sports individuels.

S'adressant à l'ANGOP, un neveu de cet ancien dirigeant sportif, António Duval, a dit que son oncle est arrivé de Luanda il y a deux jours et s'est plaint de douleurs dans le corps, dont les tests de laboratoire ont accusé le paludisme.

"Il était hypertendu et ne pouvait pas prendre de coartem, il a à peine pris la première dose, dix minutes plus tard il est tombé, on a quand même essayé de le réanimer, mais il n'est pas arrivé vivant à l'hôpital", a-t-il expliqué.

À son tour, le président du Sporting de Lubango, son mentor, Rui Telles, a déclaré qu'il était son premier entraîneur, quand il avait 10 ans et qu'il a rejoint les "Leões" de Lubango, d'où il a ensuite évolué et mérité l'attention nationale, ayant défendu le pays dans plusieurs événements.

Jusqu'à la date de sa mort, âgée de 56 ans, Lussa était également agent de police judiciaire à la police nationale. Il est entré au personnel de cet organe du ministère de l'Intérieur en 1985, deux ans plus tard, il a été transféré au service d'enquête criminelle, occupant le rôle d'enquêteur criminel et actuellement il était dans la section de recherche et de capture.

Dans un message, le gouvernorat de Huíla, par l'intermédiaire du Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, a regretté le décès et assure que tout le soutien sera apporté à la famille.