Angola: Lula et Mujica appellent à une nouvelle intégration latino-américaine

Montevideo — Le président brésilien Lula da Silva et l'ancien président uruguayen José Mujica ont exhorté jeudi l'Amérique latine à promouvoir une nouvelle intégration qui protège les droits du travail " kidnappés " par le " grand capital ".

Mujica a participé à une réunion convoquée par Lula da Silva avec des membres de la Confédération syndicale des Amériques (TUCA), composée de 49 centrales syndicales de 21 pays et qui a son siège à Montevideo, au cours de laquelle il a présenté ses idées pour " retrouver l'unité " dans la région.

L'ancien président uruguayen de 87 ans (2010-2015) a déclaré que la véritable intégration ne vient pas "de la gauche ou de la droite", mais qu'elle doit être le produit d'une "véritable union" pour la défense du commerce, des entreprises et les travailleurs d'Amérique latine.

"Personne ne nous donnera la prospérité si nous ne sommes pas capables de nous battre pour elle", a souligné "Pepe" Mujica, qui a donné comme exemple de la "désunion actuelle" ce qui s'est passé en Amérique latine lors de la pandémie de covid-19.

"Nous sommes 6 ou 7% de la population mondiale, mais nous avons vu près de 30% de notre population mourir du covid-19 et nous n'avons pas vu une seule réunion de nos présidents pour travailler ensemble", a-t-il déploré.

Selon Mujica, "cette erreur ne peut pas être répétée" et les gouvernements de la région "doivent vraiment s'unir pour défendre l'Amérique, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais tous ensemble", a-t-il déclaré.

Lula da Silva a célébré "l'enthousiasme" de son "compagnon dans tant de luttes" et a rappelé que l'un des objectifs de sa politique étrangère durant son troisième mandat sera de "reconstruire et renforcer" le Mercosur, l'Union des nations sud-américaines (Unasur ) et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC).

"Nous devons reprendre conscience et comprendre que lorsqu'un pays latino-américain essaie de négocier quelque chose unilatéralement, il a beaucoup moins de possibilités que lorsqu'il le fait ensemble" avec la région, a-t-il exhorté.

Le président du Brésil a rappelé la première décennie de ce siècle, lorsque l'intégration était l'objectif de nombreux gouvernements latino-américains, mais a regretté qu'actuellement "tout soit pratiquement détruit".

"Nous devons tout recommencer", a-t-il déclaré.

Selon Lula da Silva, la première étape vers cette nouvelle intégration doit être le renforcement de la démocratie, qu'il considère menacée en Amérique latine par les mouvements d'extrême droite.

"Je suis latino-américain et je crois en la construction d'une grande nation, une Amérique latine sans frontières et sans un monde où le grand capital circule librement et où les travailleurs ne peuvent pas le faire", a-t-il conclu.