Angola: L'AGT défend la réglementation du nouveau diplôme des douanes

Lubango (Angola) — L'Administration générale des impôts (AGT) a décidé, pour l'année en cours, de porter à l'Assemblée nationale (AN) l'approbation de la législation et la mise à jour du nouveau diplôme douanier, en vue de faciliter le système commercial international.

L'ancien Code des douanes a été approuvé en 2004 et ne répond plus aujourd'hui aux besoins de facilitation et de modernisation des échanges imposés par les mises à jour que le système commercial international lui-même a subies, a fait savoir ce jeudi, à l'ANGOP, à Lubango, le directeur des services nationaux des douanes de l'AGT, Jerónimo Cambalanja.

Pour l'économiste, l'approbation du nouveau paquet douanier permettra aux opérateurs économiques agréés d'adhérer au programme et d'être plus proches des contribuables qui opèrent, fondamentalement, dans la chaîne internationale.

L'un des défis, a-t-il souligné, concerne la modernisation et la restructuration des bureaux de douane de référence et l'expansion des postes et des points de contrôle connexes, en utilisant des moyens technologiques sophistiqués, pour arrêter le transport de marchandises non autorisées et l'évasion fiscale.

Il a souligné qu'il s'agit d'un instrument qui permettra également un contrôle plus adéquat aux frontières et de les adapter aux différents défis douaniers, dans tout le pays.

L'intention, selon la source, est également d'admettre plus de personnel et d'équiper ses structures, afin d'améliorer le programme de contrôle des conteneurs et des scellés électroniques, afin d'éviter les écarts de transit, un travail actuellement effectué physiquement, que ce soit à l'importation, comme dans les exportations, d'où l'accent mis sur la modernisation.

Selon lui, ce pari permettra également de répondre aux besoins des sept régions contrôlées par l'AGT et de réduire le temps d'attente des marchandises pour une équipe d'inspection, ainsi que d'améliorer le contrôle aux frontières, car c'est le seul moyen de savoir comment identifier les marchandises non déclarés, dont certains interdits à l'importation.

Un autre pari, selon le directeur des services nationaux des douanes de l'AGT, Jerónimo Cambalanja, est de doubler le nombre actuel d'opérateurs économiques agréés (courtiers) qui, depuis la mise en oeuvre du programme pilote, est actuellement de 50

L'AGT, qui comprend sept régions fiscales, résulte de la fusion de la Direction nationale des impôts (DNI), du Service national des douanes (SNA) et du Projet exécutif de réforme fiscale (PERT), déterminé par décret présidentiel Nº324/14, du 15 décembre.