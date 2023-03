Algérie/Ghana: CAN 2023 (U23)/éliminatoires - Le Ghana, ultime obstacle des Algériens avant la phase finale

ALGER — La sélection nationale de football des U23, réhabilitée après la disqualification de la RD Congo, affrontera finalement le Ghana, lors du 3e et dernier tour de qualification à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, suite au forfait de l'Ethiopie.

Alors qu'elle devait affronter l'Ethiopie au 2e tour (bis), l'Algérie devra faire face à un adversaire beaucoup plus coriace : le Ghana, dans ce qui sera l'ultime écueil avant la phase finale de la CAN-2023, qualificative aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.

"C'était un court stage, dont l'objectif était de remobiliser les troupes et sensibiliser les joueurs. J'ai préféré laisser certains joueurs à la disposition de leurs clubs respectifs, engagés dans les compétitions africaines interclubs, à l'image de Belkheir (CRB) et Aït El-Hadj (USMA). Même si le délai est court, nous sommes obligés à trouver la bonne formule pour effectuer une bonne préparation", a déclaré à l'APS le coach des U23.

Les Congolais qui ont éliminé l'Ethiopie au 1e tour puis l'Algérie au 2e tour, ont été disqualifiés après avoir commis une infraction qui remonte aux éliminatoires de la CAN-2019, disputée en Egypte et remportée par le pays hôte.

En effet, la RDC avait aligné à l'époque Arsène Zola, un joueur dont la date de naissance était falsifiée (1996 et non 1997) et qui ne pouvait en réalité être convoqué pour disputer ces rencontres, la RD Congo ayant été exclue des éliminatoires par la CAF, malgré sa qualification au prochain tour.

La commission d'organisation des compétitions des jeunes de la CAF a décidé récemment que les deux équipes éliminées par la RDC lors de ces éliminatoires (Ethiopie et Algérie) joueront un tour de barrage aller/retour et le vainqueur jouera contre le Ghana au 3e et dernier tour.

Le match aller entre les sélections algérienne et ghanéenne aura lieu le 24 mars au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, et la manche retour est prévue le 28 mars à Kumasi (Ghana), précise l'instance fédérale.

La CAN U23 se jouera du 2 au 26 novembre 2023. Les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris.