Algérie: Football - Décès de l'ancien international et entraîneur Ahmed Arab

ALGER — L'ancien international et entraîneur de football Algérien des années 1960, Ahmed Arab, est décédé mercredi à 18 jours de ses 90 ans, annonce la Ligue nationale de football amateur (LNFA) dans un communiqué publié sur son site officiel.

Né le 19 mars 1933 à Chlef, le défunt était considéré comme le plus vieux joueur en vie de l'équipe nationale d'Algérie. C'est désormais Issad Dohmar qui prendra cette appellation, précise la même source.

Ahmed Arab avait porté 11 fois le maillot des "Verts" entre 1963 et 1967. Il avait mené une carrière de sportif bien accomplie comme joueur, entraîneur et dirigeant. Une carrière qu'il avait débuté en 1951 dans l'équipe du Widad Riadhi de Belcourt (WAB), avant de tenter en 1957 une autre expérience en France avec les formations de Brive et Limoges.

En 1963, Ahmed Arab retourne au pays et occupe à 30 ans le poste d'entraîneur-joueur du tout nouveau club de son quartier de "Laaquiba", le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB), né de la fusion de deux clubs du quartier: le WAB, créé en 1947 et le Club Athlétique de Belcourt (CAB), créé, lui, en 1950.

"En plus de ses qualités de meneur d'hommes sur le terrain, il apportera sa rigueur et sa rage de vaincre. Très respecté et écouté, Ahmed mènera le Club de Belouizdad vers son premier titre en 1965 avant de passer le témoin à Zitoun Ahmed. Après un détour par Boufarik, on le retrouvera de nouveau au CRB en 1969, pour être à la barre d'une formation qui allait conquérir son deuxième doublé.

A 36 ans, l'inusable Ahmed Arab se permet le luxe et le risque de rechausser les crampons lors de la mémorable finale face à l'USMA pour pallier la défection du (défenseur) Amar", précise la même source.

Parti au Club Sportif Sonatrach de Kouba (RC Kouba) parrainé dans le temps par Sonatrach dont il était employé, il sera de nouveau à la manoeuvre avec une toute nouvelle génération pour offrir au CRB sa quatrième coupe d'Algérie, en 1978.

La famille sportive en général et du football en particulier rend un hommage appuyé à cet homme et ce sportif singulier, qui a marqué le football algérien.