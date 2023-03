Algérie: 2SPRO - Des entreprises algériennes empruntent la voie de l'innovation pour lutter contre les feux de forêt

ALGER — Des entreprises algériennes contribuent à la lutte contre les feux de forêt, à travers l'invention de moyens technologiques modernes locaux qui facilitent les opérations de reconnaissance et d'intervention, dont certains ont été présentés lors de la 4e édition du Salon international des systèmes de sécurité, protection de l'environnement et anti-incendie (2SPRO) qui a ouvert ses portes le 26 février à Alger.

Face aux feux de forêts enregistrés ces dernières années en Algérie, nous étions contraints de fournir des équipements locaux de qualité pour garantir aux agents d'intervention des solutions qui leur permettent de faire face à ce type d'incendies, ont déclaré des exposants approchés par l'APS.

Dans ce cadre, la société "All Building Service" a exposé le modèle d'un drone de reconnaissance très performant développé par des compétences algériennes, qui permet d'envoyer au centre de commandement des informations précises sur la propagation des incendies de forêt, pour permettre aux pompiers d'assurer une intervention plus efficace.

Grâce à sa caméra thermique, l'avion peut facilement localiser les victimes et peut retourner automatiquement au centre de commandement en cas de perte de signal ou de faible charge de batterie, explique le directeur de la société, Lyes Iguedad.

Cette innovation a retenu l'attention de nombreux opérateurs étrangers, dont une délégation britannique et une autre japonaise qui ont exprimé la volonté de bénéficier de ce drone, dont le taux d'intégration est de 45%, et qui peut être exploité également dans l'arpentage des terres agricoles et la recherche des personnes disparues.

La société a également développé un "robot de reconnaissance" destiné aux interventions sur les sites d'accès difficiles, doté d'une caméra thermique qui fournit des informations précises et instantanées sur la température et le nombre de victimes sur le lieu de l'accident, d'une deuxième caméra haute définition qui permet de communiquer avec les victimes, et d'un détecteur de gaz toxiques pour assurer la sécurité des agents d'intervention.

De son côté, la société BK Fire, spécialisée dans la fabrication de matériel de lutte anti-incendie, a conçu un robot équipé d'un canon à eau d'une portée de 80 mètres pour protéger les pompiers, de batteries d'une autonomie de 6 heures et d'un boîtier de commande (300 mètres), précise le directeur de la société, Khaled Basta.

Dans une déclaration à l'APS, M. Basta a expliqué que le robot, dont le taux d'intégration est de 80%, peut être utilisé pour évacuer les blessés de la zone de danger, indiquant que la société s'emploie au développement de l'appareil en le dotant d'une caméra thermique pour lui permettre de localiser les départs de feu et de les éteindre, "d'où l'intérêt manifesté par des instances locales et étrangères pour acquérir cette technologie".

Par ailleurs, la société Alphas, spécialisée dans la fabrication de pompes et d'équipements anti-incendie, a réussi à développer une motocycle 4X4, capable d'intervenir dans les sites d'accès difficiles, a expliqué le gérant de la société, Nadir Oufella, qui a fait part, à l'APS, de la fourniture par son entreprise aux services de la Protection civile de pompes de bonne qualité, avec un taux d'intégration de 65%.

La Protection civile augmente ses moyens humains et matériels

Les services de la Protection civile s'emploient à augmenter leurs moyens humains et matériels mobilisés dans la lutte contre les feux de forêt, tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation avant la saison estivale pour inciter les citoyens à s'abstenir d'allumer des feux dans les forêts et encourager les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pendant la campagne de moisson-battage, a indiqué à l'APS le chargé d'information à la Direction générale de la Protection civile, le lieutenant Hakim Benaida.

Concernant les moyens matériels, le lieutenant Benaida a précisé que les services de la Protection civile disposaient de 65 colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt, concentrées dans les wilayas à couvert forestier et végétal dense, ainsi que dans le sud, où des incendies de palmeraie ont été enregistrés.

La Protection civile dispose aussi de six (6) hélicoptères, de quatre (4) avions de reconnaissance et de 116 éléments du groupement aérien.

Evoquant le bilan des incendies enregistrés en 2022, le chargé d'information a indiqué qu'ils ont ravagé 26.135 hectares de forêts, 18.412 hectares de broussaille, 775 hectares de récoltes agricoles, 127.670 arbres fruitiers et 158.496 bottes de foin et de fourrage.

Une cinquantaine d'exposants nationaux et étrangers participent au Salon international des systèmes de sécurité, protection de l'environnement et anti-incendie (2SPRO), qui s'achève mercredi au Palais des expositions (Pins maritimes). Ils proposent des solutions en matière de prévention des risques industriels et de protection contre les incendies.