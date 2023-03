Algérie: Tenue d'un atelier de travail sur le développement de l'industrie du bois en Algérie

ALGER — Le ministère de l'Industrie a organisé un atelier de travail sur le développement de la filière de l'industrie du bois en Algérie, auquel ont pris part plus de 50 participants représentant les ministères concernés, les organisations de patronat, les associations professionnelles et les principaux opérateurs économiques publics et privés, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de l'organisation et de la relance de certaines filières industrielles, à travers la consécration du dialogue et de la concertation avec les entreprises publiques et les opérateurs économiques activant dans les filières industrielles, le ministère de l'Industrie a organisé, au début de cette semaine, le 4e atelier de travail consacré au développement de la filière de l'industrie du bois en Algérie, auquel ont pris part plus de 50 participants représentant les ministères concernés, les organisations de patronat, les associations professionnelles et les principaux opérateurs économiques publics et privés", lit-on dans le communiqué.

Cette séance s'inscrit dans le cadre du programme d'action tracé par le ministère de l'Industrie, lors de la 1e réunion, tenue le 29 décembre 2022, portant sur les thèmes de la matière première, du foncier industriel et de la formation professionnelle dans le domaine du bois et du marketing, indique la même source.

Il sera procédé, en coordination avec l'ensemble des opérateurs industriels et professionnels, les organisations et les associations activant dans le domaine du bois, à l'élaboration d'un rapport sur la filière qui inclura les volets examinés lors de la série de rencontres, ainsi que la présentation d'un état des lieux de la filière de bois, avec les solutions urgentes à moyen et à long termes, ajoute le communiqué.

Une fois élaboré et adopté, ce rapport sera "sera soumis aux Hautes autorités, en vue de prendre les décisions indispensables", conclut le communiqué.