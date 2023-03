Algérie: De nouvelles structures pour renforcer les unités d'intervention de la PC dans le Sud

OUARGLA — Le secteur de la Protection civile a été renforcé par de nouvelles structures susceptibles de consolider les unités d'intervention dans plusieurs wilayas dans le sud du pays, a-t-on appris mercredi lors des activités commémoratives organisées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile (1 mars).

Dans la wilaya d'Adrar, le secteur a été renforcé, dans la commune de Tit (300 km extrême Est de la wilaya), par un poste avancé et une structure similaire dans la commune de Sebâa (40 km nord d'Adrar) et la levée du gel sur un projet similaire retenu dans la commune de Founoughil (30 km Sud d'Adrar).

Ces structures sont appelées à promouvoir les services d'intervention et de sauvetage pour faire face à d'éventuels cas d'accidents de la route et d'incendies, notamment les feux de forêts et de cultures, qui pèsent lourdement sur la vie humaine dans cette région, a-t-il souligné.

L'aéroport international d'Adrar Cheikh Sidi Mohamed Belkebir s'est doté d'un centre préventif de la protection civile ayant pour mission la prise en charge des malades, des passagers, des personnes âgées et des personnes aux besoins spécifiques, et répondre ainsi aux intenses mouvements et activités aéroportuaires.

Placée sous le signe "Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques", cette journée a été mise à profit dans la wilaya d'Adrar pour remettre des grades aux éléments du secteur et des diplômes d'honneurs aux partenaires ayant contribué au succès des manoeuvres, menées par les services de la protection civile, simulant l'intervention d'un incendie déclaré dans un entrepôt de carburant de Naftal à Adrar.

A Béchar, un détachement d'appui pour les interventions, encadré par 70 sapeurs pompiers tous grades confondus, est opérationnel. Il est appelé, à la faveur des équipements affectés et unité de soins encadrée, à intervenir lors des risques majeurs, inondations, tremblements de terre, tempêtes, feux de forêts et accidents industriels, a indiqué le chargé de la communication, le sous-lieutenant, Abou Bakr Seddik Baâli.

La wilaya de Touggourt qui a célébré, à l'instar des autres wilayas, cette journée par la mise sur pied de nombreuses activités, a fait état de la formation, par les services de la protection civile, de pas moins de 417 secouristes dans le cadre du programme "un secouriste par famille".

Ce programme de formation, dispensé à titre gracieux, a permis aux stagiaires d'acquérir une formation en secourisme, s'initier aux premiers secours, prêter assistance aux citoyens et prendre en charge des victimes des différents accidents survenant sur le territoire de la wilaya, a indiqué le capitaine Amine Khireche.

De même, un exercice simulant une opération de secours d'un individu bloqué dans un endroit dangereux, a été effectué par les sapeurs-pompiers de la wilaya de Touggourt en vue d'évaluer leurs aptitudes devant d'éventuelles interventions.

Faisant le point sur les activités de la protection civile de la wilaya d'Ouargla, le bilan fait ressortir la destruction, l'année dernière, de pas moins de 2.195 palmiers dans les palmeraies et exploitations touchées par les feux de forêts.

Le chargé de la cellule de communication à la Direction de la protection civile d'Ouargla, Brahim Benioua, a relevé, à ce titre, un recul "sensible" des dégâts par rapport aux années précédentes en raison de la mobilisation des moyens et équipements d'intervention modernes de lutte contre les incendies et les intenses campagnes de sensibilisation en direction des agriculteurs, phoeniciculteurs notamment, et les mesures prises à titre préventif.

Les festivités commémoratives ont été organisées au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique "Moudjahid Mohamed Tidjani" où a été projeté une vidéo sur les différentes missions et activités de ce corps, organisée une exposition sur les équipements et moyens utilisés lors des opérations d'intervention et d'évacuation.

Une manoeuvre simulant une intervention a eu lieu à l'occasion et des grades ont été remis aux officiers et agents de ce corps constitué.

Dans la wilaya de Ghardaïa, pas moins de 490 secouristes volontaires de proximité (SVP) dont 140 femmes ont été formés aux premiers gestes de secours, de sauvetage et de prévention de risques dans la wilaya de Ghardaïa durant l'année écoulée 2022, a-t-on indiqué dans un bilan des services de la protection civile.

Au total 1192 secouristes volontaires de proximité dont 437 femmes ont été formés aux premiers secours et aux modes d'interventions lors des catastrophes naturelles et humaines, par des experts de la protection civile depuis 2018 dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on indiqué.

La couverture des risques dans la région de Ghardaïa est assurée actuellement par douze unités de la protection civile opérationnelles, dont trois postes avancés situées à El Ateuf, Seb Seb et Chaâbat El Nichen.

Des journées "portes ouvertes" destinées à mettre en valeur les actions de la protection civile de Ghardaïa et à sensibiliser la population sur l'importance de la prévention contre les risques d'accidents, d'inondation, d'inhalation de gaz et d'incendies ont été lancées au siège de l'unité principale de cette institution en présence des autorités locales.