Algérie: Journée mondiale de la PC - Expositions et remise de grades à l'Est du pays

CONSTANTINE — La célébration de la Journée mondiale de la Protection civile (1 mars) a été marquée mercredi à travers les wilayas de l'Est du pays par la tenue de plusieurs expositions et portes ouvertes mettant l'accent sur les missions de ce corps outre la remise de grades à des agents promus.

Dans la wilaya de Constantine, des portes ouvertes ont été organisées à la maison de la culture Malek-Haddad mettant en lumière les tâches de la Protection civile de gestion des crises et présentant le matériel d'intervention des sapeurs-pompiers, des photos et des statistiques des interventions. Des manoeuvres simulant des interventions de secours ont été organisées.

A Annaba, la célébration de cette journée placée sous le thème "les technologies de l'information et leur rôle dans l'évaluation des risques" a donné lieu des expositions organisées au niveau des unités de ce corps constitué à travers la wilaya présentant aux visiteurs le matériel et équipements d'intervention en cas d'accidents et de catastrophes naturels.

Une cérémonie de remise de grades aux agents promus a été organisée au siège de l'unité principale où des manoeuvres d'intervention et d'évacuation ont été exécutées.

A Sétif, le wali Mohamed Lamine Deramchi accompagné des autorités locales a visité le siège de l'unité principale Mebarki-Sahraoui où une exposition a été tenue avec des pavillons consacrés notamment aux risques majeurs et aux moyens d'intervention dans les diverses circonstances.

Une manoeuvre a simulé à l'occasion une intervention pour maitriser un grand incendie.

A Tébessa, des agents de ce corps promus ont reçu leurs nouveaux grades et une manoeuvre de l'unité cynotechnique a simulé une intervention suite à un séisme. Un poste avancé a été inauguré à l'occasion dans la commune frontalière d'Ain Zarga.

A Bordj Bou Arreridj, 50 agents promus à des grades supérieurs ont reçu leurs nouveaux galons, des manoeuvres ont été exécutées et les vainqueurs des différents concours sportifs et culturels ont été distingués outre l'organisation de portes ouvertes au niveau de l'ensemble des unités de la wilaya et le départ d'une caravane de sensibilisation aux risques du monoxyde carbone à travers les communes.

A Guelma, la célébration de la journée mondiale de la protection civile a donné lieu à la remise de grades et la distinction d'agents vainqueurs des manifestations sportives et culturelles au cours d'une cérémonie tenue à l'unité principale en présence de la wali Houria Aggoune sous le thème de la reconnaissance des sacrifices faits par les hommes et les femmes de la protection civile au service de la patrie et du citoyen.

L'occasion a permis également de distinguer les participants au défilé national tenu à Alger à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance (5 juillet) ainsi que des participants à la session de formation de secouriste dans chaque famille outre l'octroi à des retraités et pompiers de voyages Omra vers les lieux saints de l'islam par le comité des oeuvres sociales.

Des activités similaires ont eu lieu dans les autres wilayas de l'Est du pays.