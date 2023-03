Algérie: Grand Prix de Dubaï de Para-athlétisme - 18 médailles pour l'Algérie

DUBAI — La sélection algérienne para-athlétisme (garçons et filles) a remporté un total de 18 médailles (7 or, 5 argent et 6 bronze), au Grand Prix de Dubaï 2023 de para-athlétisme qui se dispute du 27 février au 1er mars à Dubaï Club pour handicapés, avant l'ultime journée, a révélé le site de la compétition.

585 athlètes dont 14 de l'élite algérienne, représentant 60 pays prennent part au traditionnel rendez-vous de Dubaï 2023 de para-athlétisme qui constitue la deuxième compétition de la saison inscrite au calendrier du Comité International Paralympique (IPC) et une des étapes permettant aux athlètes de réaliser les minimas de participation aux Jeux paralympiques de Paris-2024, des minimas devant être confirmés durant l'année 2023.

Les médailles algériennes en vermeil ont été l'oeuvre de Safia Djelal (poids de la classe F57), Asmahane Boudjadar (poids/F33), Walid Ferhah (Club/F32), Nassima Saifi (disque/F57), Athmani Skander Djamil (400m et 100m/T13) et Abdellatif Baka (1500m/T13), alors que les distinctions en argent ont été gagnées par, respectivement, Hamdi Sofiane (400m/T37), Gasmi Mounia (poids/F32), Kamel Kardjena (poids/F33), Abdelkrim Krai (1500/T38) et Samir Nouioua au 1500m /T46.

Quant aux médailles de bronze, au nombre de cinq, elles ont été remportées, tour à tour, par Nassima Saifi (poids/F57), Mohamed Berrahal (100m T51-52), Didane Mokhtar (Longueur et 100m/F36), Walid Ferhah (poids/F32) et Safia Djelal (disque F57).

L'Algérie était représentée par Athmani Skander Djamil (T13, 100m, 400m), Abdellatif Baka (T13, 1500m), Berrahal Mohamed (F51, 100m), Didane Mokhtar (T36/100m, longueur), Ferhah Walid (F32, Club, poids), Kamel Kardjena (F33, Club), Hamdi Sofiane (T37, 200m, 400m), Abdelkrim Krai (T38, 1500m), Samir Nouioua (T46, 1500m), Nadjet Boucherif (F51, Club), Boudjadar Asmahane (F33, poids), Djelal Safia (F57, poids, javelot), Mounia Gasmi (F32, poids, Club), Nassima Saifi (F57, poids et disque).

Etaient absents au Grand Prix, Soumaya Bendelhoum (T55, disque, Javelot) et Bouzourine Sid Ali (T36, 400m).

Aussi connu sous le nom de Fazza International Compétition, l'événement a figuré dans toutes les éditions Grand Prix depuis la saison inaugurale en 2013.

Le Grand Prix de Dubai qui intervient à l'entame de l'an 2023, une année de qualification aux Jeux Paralympiques de Paris, devrait permettre aux athlètes d'analyser leur forme actuelle et évaluer leur position par rapport à leurs adversaires de la catégorie et de la même classification. .

Tant de grandes délégations comme la Chine, avec une équipe de 70 athlètes dont de nombreux médaillés d'or de Tokyo 2020, que de petites comme Cuba, avec l'octuple champion paralympique du 200m et 400m (T12), Omara Durand (T12), le rendez-vous émirati était important pour la réalisation des performances certes, mais surtout, pour la classification les jeunes athlètes en plus de leur donner de la visibilité.

Outre les différents meeting et Grand Prix inscrits au calendrier de l'IPC, les athlètes de para-athlétisme auront, entre autres, aussi, les Championnats du monde de Paris, en août prochain, une autre étape qualificative aux JP de 2024.