Algérie: TR de Tizi-Ouzou - Une nouvelle production sur Fadhma N'Soumer

TIZI-OUZOU — Un nouveau spectacle théâtral sur la vie et la résistance de l'héroïne du Djurdjura, Fadhma N'Soumer (1830-1863), sera produit par le théâtre régional de Tizi-Ouzou (TRTO) Kateb-Yacine, dans le cadre du soixantenaire de l'indépendance, a-t-on appris mercredi de cette institution culturelle.

Ecrit par Ali Boudarene, d'après le livre de Tahar Oussedik "L'la Fatma N'Soumer" comme référence principale ainsi que d'autres ouvrages, le texte de la pièce raconte la vie et les combats de l'héroïne de la résistance populaire contre le colonisateur français dans le Sébaou et le Djurdjura entre 1854 et 1857.

"C'est un hommage aux combats pluriels, et précurseurs, de cette femme qui avait fait face à de multiples contingences à son époque", a souligné à l'APS l'auteur du texte.

Farouche résistante à l'invasion française de l'Algérie, Fadhma N'Soumer avait soulevé les populations de la région du Sébaou et du Djurdjura et infligé plusieurs défaites à l'armée d'occupation française jusqu'en 1857 lorsqu'elle fut capturée par les forces coloniales et emprisonnée dans un camp à Tablat (Médéa) jusqu'à sa mort six ans plus tard.

Ecrit en 2014, le texte de la pièce théâtrale en cours de production a déjà été primé du prix du président de la République Ali-Maachi des jeunes créateurs et a été sélectionné par le fond des arts et des lettres du ministère de la Culture et des Arts dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance.

Un casting pour la sélection des acteurs devant camper les 11 personnages de la pièce a été organisé hier mardi, a indiqué, pour sa part, Hocine Heddou, directeur du TRTO, qui a ajouté que l'institution compte produire d'autres pièces dans le cadre du soixantenaire de l'indépendance.