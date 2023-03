Algérie: CMAI - Appel à la mise en place d'une stratégie arabe de gestion des catastrophes naturelles

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a appelé, mercredi, à Tunis, à la mise en place d'une stratégie arabe commune pour renforcer la solidarité arabe en matière de gestion des catastrophes naturelles.

"Nous devons proposer une stratégie arabe commune pour renforcer la solidarité arabe en matière de gestion des catastrophes naturelles à travers la mise en place de mécanismes concrets et opérationnels pour l'alerte précoce, la prévention et l'intervention", a déclaré M. Merad dans une allocution prononcée lors des travaux de la 40e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI).

Il a insisté, en outre, sur l'importance de poursuivre les efforts arabes conjoints dans un système international et régional effréné qui connait des changements considérables sur tous les plans.

Le ministre a rappelé que la tenue du Sommet arabe début novembre à Alger "traduit notre attachement au projet de notre unité arabe".

M. Merad a souligné que l'Algérie avait récemment présenté, en sa qualité de coordonnateur de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, "des propositions pratiques et concrètes pour renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et permettant d'asseoir les mécanismes adéquats au niveau de l'organisation de l'UA".

"Faire face aux graves répercussions des actes criminels nous impose, aujourd'hui plus que jamais, de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale et ce, à travers la promotion de l'élément humain, le renforcement de son potentiel et le perfectionnement des compétences de nos pays dans différents domaines", a affirmé le ministre.

M. Merad a transmis aux participants "les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet, qui suit, a-t-il dit, avec grand intérêt les travaux de cette session tout en souhaitant qu'elle sera couronnée de succès et de réussite".