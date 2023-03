Afrique: Il était une fois Ignace Clomegah !!!

Il y a des disparitions plus marquantes que d'autres ! Le 23 février 2023, le Togo et le monde des affaires ont perdu l'un des leurs, Monsieur Ignace Anani Kokuvi Clomegah. Ce brillant expert-comptable et diplômé de Sciences Po, était un sujet d'élite qui a intégré très tôt le grand cabinet Arthur Andersen. Le parcours de Monsieur Clomegah restera à jamais une source d'inspiration pour l'Afrique de l'excellence.

L'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) tient à saluer le travail remarquable et la contribution inestimable de Monsieur Clomegah dans le domaine de l'expertise comptable, de la formation des talents et du développement des affaires. Cet homme visionnaire a su faire preuve de perspicacité et d'audace pour bâtir une carrière remarquable, inspirer des générations de jeunes professionnels et contribuer au développement de l'économie africaine. Nous sommes fiers d'avoir compté Ignace Clomegah parmi nos membres. Nous sommes honorés d'avoir pu travailler avec lui et de l'avoir connu.

Personnalité immensément respectée, Ignace Clomegah a donné du Togo une image d'excellence et du travail de qualité. Pendant plusieurs années, il a recruté et formé de nombreux talents, notamment des Ivoiriens et des Togolais qui ont aujourd'hui des postes de haut niveau dans des gouvernements, des multinationales, des organisations internationales ou d'autres encore qui sont des chefs d'entreprises chevronnés.

Ignace Clomegah était un homme humble, disponible et à l'écoute de tous. Il avait une passion contagieuse pour son métier et pour l'Afrique. Il était respecté et admiré pour son intelligence, sa compétence et sa droiture.

Aujourd'hui, l'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) rend hommage à Ignace Clomegah, un homme d'exception qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'entreprise en Afrique. Nous sommes fiers de compter parmi nos membres, des entreprises qui ont bénéficié de son expertise et de son mentorat. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour les générations futures.

Nous sommes tristes de le voir partir, mais nous sommes également conscients de la chance que nous avons eue de le connaître et de travailler avec lui. Nous garderons toujours en mémoire sa vision, son dévouement et son optimisme. Nous sommes convaincus que son héritage continuera de vivre à travers tous ceux qu'il a formés et inspirés.

Nous voulons adresser nos sincères condoléances à la famille d'Ignace Clomegah, à toute l'équipe de DELOITTE TOGO, à son Managing Partner et à tous ceux qui l'ont aimé et admiré. Nous sommes à leurs côtés dans cette période difficile et nous leur offrons notre soutien et notre réconfort. Ignace Clomegah restera à jamais dans nos coeurs et dans nos esprits, comme un exemple de réussite, d'engagement et de détermination.

Il était une fois Ignace Anani Kokuvi Clomegah, un homme d'exception...

Jonas A.Y. DAOU

Président de l'AGET