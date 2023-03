Togo: Un Rendez-vous pour la Promotion et la Valorisation de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes

La promotion de l'artisanat et de l'emploi des jeunes ne doit plus être du ressort seulement des gouvernants. Cette assertion du Maire turbo, Joseph Gomado, de la Commune de Golfe 1, est bien comprise et bien implémentée par les membres de l'AJDSCD (Association des Jeunes pour un Développement Socio-économique et Culturel Durable).

Pour la 3ème année, cette association, sous le parrainage du premier citoyen de la commune de Bè Afédomé, a lancé ce mercredi la 3ème édition de la FEFE (Foire de l'Education et de la Formation pour l'Employabilité). Ce fut au cours d'une rencontre avec la presse et en présence de certains partenaires sur le projet de cette édition 2023, dont le thème principal est, " Promotion de l'artisanat, valorisons nos artisans ".

Lançant cette édition qui a lieu du 1er au 16 Avril 2023, le parrain de l’événement a insisté sur la volonté de toute la municipalité à accompagner une telle initiative qui devra aider, et les parents, et les jeunes enfants. Pour faire constater le point d'honneur que le Conseil municipal dont il est le premier responsable accorde à l'artisanat et à la jeunesse, il est revenu sur les actions autrefois menées en faveur de ces deux couches, dont entre autre le Café du Maire et surtout la mise en place d'un fonds en faveur de l'entreprenariat et de l'emploi des jeunes.

Sanvi Hanto, président de l'AJDSCD a expliqué qu'il sera question au cours de cette édition principalement de la promotion de l'artisanat. " Nous allons avoir des panels avec les artisans, les parents et les jeunes et même les élèves pour faire voir ce que c'est que l'artisanat quel peut être son apport à l'économie ", a-t-il informé. Il s'attend à voir les artisans, " un peu plus confiance et s'affirmer et que la consommation de son produit soit efficace ".

Outre les activités récréatives, des informations sur les formalités fiscales, mais aussi et surtout, a annoncé M. Hanto, des discussions sont en cours avec le ministère de la Justice pour l'organisation d'une opération foraine d'établissement de certificats de nationalité aux artisans et autres visiteurs sur le site de FEFE 2023, qui sera le jardin du Centre Communautaire de Bè, au bord de la Lagune. Ce sera durant tout le déroulement de la foire.

En termes de prévision, il est attendu au cours de cette foire FEFE 3ème édition au moins 150 exposants et environ 30.000 visiteurs.

Rendez-vous est donc pris pour la période du 1er au 16 Avril 2023.