Soudan: Minawi rencontre les organisations internationales opérant au Soudan

Khartoum — Le gouverneur de la région de Darfour, Menni Arko Minawi, a rencontré mercredi à Khartoum un certain nombre d'organisations internationales et locales, dirigées par l'UNITAMS, le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Qatar Charity.

Minawi a donné un briefing détaillé de la situation dans la région de Darfour et les problèmes rencontrant les personnes déplacées en particulier, soulignant le rôle du gouvernement pour l'amélioration de la situation avec les capacités disponibles dans la région.

Il a souligné la nécessité d'éloigner la question humanitaire des disputes politiques.

Les représentants des organisations ont exprimé leurs remerciements au gouvernement de la région de Darfour pour l'invitation qui ouvrira de larges espaces pour l'intérêt des populations de la région.

Ils ont affirmé leur contribution et se tiennent au côté du gouvernement de la région de Darfour pour le bénéfice des personnes de Darfour et leur service afin qu'elles puissent retourner dans leurs régions d'origine et le travail pour leur stabilité en fournissant quelques petits projets pour servir les personnes déplacées jusqu'à ce qu'elles s'installent et pour les fournir une vie décente et des moyens de confort et de stabilité.

Les deux parties ont convenu d'établir un mécanisme de coordination entre le gouvernement et les organisations internationales pour améliorer le travail.