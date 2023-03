Soudan: UNITAMS s'informe sur le travail de la commission des arrangements sécuritaires

Khartoum — Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Soudan, chef de la Mission intégrée des Nations Unies d'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), Volker Perthes, s'est informé aujourd'hui sur le travail de la Haute Commission militaire conjointe pour les arrangements de sécurité sur la piste de Darfour, réitérant son soutien aux deux accords de paix signés à Juba pour réaliser la stabilité, la sécurité et la cessation de la guerre.

Le chef de la Haute Commission militaire conjointe pour les arrangements de sécurité, la piste de Darfour, major général Abubakar Fakiri, a déclaré que la visite de Volker à la Commission était l'une des tâches de l'UNITAMS pour suivre la conduite des arrangements de sécurité en général et la piste de Darfour en particulier.

Il a noté que les réalisations de la période passée ont été discutées ainsi que les obstacles qui retardent le travail de la commission, le fonctionnement de la Force de protection des civils au Darfour et la coopération entre la Haute Commission militaire conjointe pour les arrangements et l'UNITAMS, qui réalise la mise en oeuvre des programmes de la commission.

Le major général Abubakar Fakiri a souligné que la mission des Nations Unies avait contribué à la formation et à la réhabilitation de la Force et que la période verra la paix et que la Force de protection des civils et de maintien de la sécurité au Darfour jouerait un rôle majeur pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité au Darfour.

Par ailleurs, le chef de l'UNITAMS, Volker Perthes, a dit que la coopération entre l'UNITAMS et la Haute Commission militaire pour le maintien de la paix au Darfour se poursuit, saluant le rôle des médias dans la communication du message à l'opinion publique.

Volker a ajouté qu'il y avait de l'optimisme pour parvenir bientôt à un règlement politique, et que le Soudan retourne à une gouvernance civile transitoire Malgré tout cela, nous ne devons pas oublier la paix, depuis l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies, nous avons réalisé une coopération conjointe pour le maintien et la construction de la paix au Darfour.

Le chef de l'UNITAMS a salué la coopération avec la Haute Commission militaire conjointe pour les arrangements de sécurité sur la piste de Darfour, via ses mouvements de lutte armée et militaire.

Volker a déclaré que nous attendons avec impatience mieux de coopération avec le comité des arrangements de sécurité sur la piste de Darfour, en particulier la formation des forces de maintien de la paix et en notant que la mission n'a pas de ressources spéciales pour mettre en oeuvre l'accord de Juba et que le soutien des États membres est une priorité au cours de la période à venir, les ressources ont besoin de beaucoup d'efforts et de coopération avec les partenaires pour mobiliser les ressources, en soulignant que les ressources nécessitent la stabilisation de la situation au Soudan après le retour à un gouvernement civil.

Il a déclaré que l'UNITAMS avait déployé de grands efforts pour aider le Soudan à assurer la mobilisation internationale après la stabilité politique.

Le chef de l'UNITAMS, a dit qu'il y a maintenant une meilleure situation qu'il y a plus d'un an, où il y a un dialogue qui a conduit à la signature de l'accord-cadre et il y a encore des entretiens importants pour élargir le cercle des signataires de l'accord-cadre, en espérant surmonter les obstacles parce que la transition a besoin de plus d'efforts et nous voyons que nous progressons beaucoup avec les composantes militaires et civiles pour parvenir à un règlement politique bientôt.