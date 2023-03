Algérie: Numérisation - Un programme à part entière et non pas un slogan de circonstance

ALGER — La numérisation et à l'instar de nombreux dossiers à dimension stratégique figurant dans le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est loin d'être un slogan conjoncturel comme se plaisent à le prétendre les partisans de la banalisation.

Erigée en politique d'Etat par le président de la République, la numérisation est un programme complet et intégré, placé au coeur de ses 54 engagements pour servir le citoyen et assurer son bien-être, tout en promouvant l'économie nationale vers davantage de progrès et de résilience.

L'intérêt accordé par le Président de la République à chaque fois qu'il évoque la numérisation dans ses sorties médiatiques où il s'adresse aux Algériennes et aux Algériens, émane de sa profonde conviction quant à l'importance de ce dossier vital dans l'accompagnement des efforts de l'Etat pour la relance de tous les secteurs, notamment stratégiques, sur la bonne voie qu'emprunte l'Algérie nouvelle, une voie sûre dont les repères résistent à toute épreuve.

La numérisation est l'ennemi juré de la bureaucratie, c'est le salut face aux mentalités de tergiversations et des chiffres approximatifs que certains responsables et gestionnaires ont pris l'habitude de consacrer soit par manque de compétence, devenu, dans plusieurs cas, une véritable entrave au développement, ou par résistance à un grand projet, à savoir la transparence.

Tout lecteur avisé des discours du Président de la République ou de ses orientations lors des réunions du Conseil des ministres, constatera que la numérisation, placée au coeur de la bataille de l'affranchissement de l'Administration et du citoyen de la Bureaucratie, est en réalité un des leviers de l'Algérie nouvelle, dont les fondements ont été jetés par le Président de la République dans ses 54 engagements qu'il oeuvre à consacrer sans relâche pour les promouvoir de l'état de programme à celui de culture de société.

La mise en place de mécanismes de probité, de sérieux, de précision, d'objectivité et de transparence dans la gestion des affaires et des deniers publics ne saurait aboutir en l'absence de la numérisation dans sa conception globale, en ce sens que les décisions efficaces, sont d'autant plus honnêtes, lorsqu'elles sont appuyées par la numérisation qui permet d'atteindre tous les objectifs escomptés.