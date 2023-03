Algérie: APN - Installation du groupe d'amitié parlementaire 'Algérie-Rwanda'

ALGER — Le groupe d'amitié parlementaire "Algérie-Rwanda" a été installé mercredi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué un communiqué de l'APN.

Le vice-président de l'APN, Abdallah Ammari, qui préside ce groupe d'amitié, a rappelé "les relations historiques solides" unissant les deux pays et fondées sur "la solidarité et le respect", soulignant que ce groupe constitue "un acquis qui vient s'ajouter au capital des relations entre les deux pays et un cadre permettant d'échanger les vues et les expertises".

Le représentant du ministère des Affaires étrangères a indiqué de son côté, que ce groupe d'amitié "contribuera au renforcement de la diplomatie parlementaire, à la consolidation des liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays, d'autant qu'ils partagent les mêmes positions en faveur des causes justes et du droit des peuples à l'autodétermination".