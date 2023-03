Burkina Faso: E-learning - Des enseignants burkinabè partagent leurs expériences dans une communauté de pratiques

Le projet Africa Digital Campus a organisé un partage d'expériences en matière de e-learning au profit d'enseignants-chercheurs, le mercredi 1er mars 2023 à Ouagadougou. Ces encadreurs, désormais réunis au sein d'une communauté de pratiques, disposeront ainsi de compétences pour mieux disponibiliser le contenu de leurs cours.

Alors que l'enseignement à distance se développe de plus en plus au Burkina Faso à la faveur notamment du projet Africa Digital Campus (ADC), initié sous l'impact de la pandémie à COVID-19, les encadreurs se donnent le devoir d'être au diapason des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

La maitrise des techniques d'enseignement en ligne ou e-learning est donc un impératif, d'où les formations initiées par les partenaires du projet ADC au profit des encadreurs.

Le mercredi 1er mars 2023, les enseignants impliqués dans ce projet ont ainsi eu une séance de partage d'expériences sous la houlette de l'ingénieur en technologie et multimédia, docteur en didactique des sciences, Pr Didier Anago.

L'intérêt d'une telle rencontre pourrait être résumé en quatre points : comment faire un enseignement à distance, comment structurer un cours destiné à être délivré à distance, comment scénariser le cours, comment l'implémenter sur une plateforme pour pouvoir assurer l'appropriation par les apprenants ?

La formation a regroupé des enseignants des universités publiques et privés du Burkina évoluant dans le domaine du e-learning pour se partager leurs expériences individuelles de sorte à travailler à élever mutuellement le niveau de chacun et lui permettre de prendre en charge des apprenants et leur transmettre la connaissance à distance.

" Au sortir de l'atelier nous aurons une communauté de pratiques, un espace de partage d'expériences, où des collègues qui ont beaucoup d'expériences dans le domaine du e-learning vont accompagner les autres collègues qui n'en ont pas ", a-t-il expliqué.

Il s'agira également d'accompagner ces formateurs dans l'animation de la communauté de pratique instituée. De la sorte, ils pourront examiner les défis auxquels ils sont confrontés en matière d'enseignement en ligne et, par conséquent, déployer un plan d'action pour améliorer le système, a relevé Pr Anago.

A terme, le projet ADC vise à favoriser la production de 121 cours au profit de la plateforme de l'Université virtuelle du Burkina Faso (UVBF).

Pour ce faire, il a fallu former les enseignants sur la production, la scénarisation, le tutorat et l'évaluation des apprentissages pour qu'ils puissent eux-mêmes produire leurs cours et l'implémenter sur la plateforme de l'UVBF, a souligné le coordonateur e-learning du projet ADC, Modou Diouf.

" Le projet se déroule très bien, nous le voyons à travers l'engagement des enseignants. Près de 117 cours ont été travaillés pour être mis aux normes internationales et implémentées sur la plateforme. Ce qui représente une plus value pour l'université virtuelle ", s'est réjoui le président de l'Université virtuelle du Burkina, Pr Jean-Marie Dipama.

Participant à l'atelier, l'enseignant-chercheur de chimie organique à l'université Joseph-Ki-Zerbo, Dr Jean-Claude Ouédraogo a loué l'initiative de cette formation. " Au début on avait des appréhensions sur la qualité de la formation en ligne. Mais avec la pratique, on a compris que si le e-learning est bien élaboré on peut vraiment assimiler les connaissances comme si c'était en présentiel. ", a-t-il indiqué.

Sa collègue de l'université Norbert Zongo, enseignante de cartographie analytique, Dr Korotimi Sanou a également apprecié l'initiative : " La formation dans le cadre du programme ADC est la bienvenue parce qu'il vient renforcer davantage nos capacités, surtout qu'elle permet de nous mettre ensemble pour partager les expériences et s'entraider pour enrichir davantage les modules que nous dispensons. "

Africa Digital Campus est le fruit d'une collaboration entre l'Agence universitaire de la francophonie, l'Institut de recherche pour le développement, l'Agence française de développement, l'Union européenne et l'université virtuelle du Burkina Faso.