Angola: La réhabilitation du pont sur la rivière Luando pourrait avoir lieu cette année

Cuemba (Angola) — Les travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Luando, dans la municipalité de Cuemba, province de Bié, pourraient commencer plus tard cette année, en vue de faciliter les échanges avec la province de Malange.

Située dans la commune de Luando, l'infrastructure, longue de 15 mètres et large de sept mètres, a été détruite il y a plus de 30 ans, lors du conflit armé. Il a déjà été inspecté par le gouvernement et des techniciens locaux.

S'adressant à la presse locale, le gouverneur provincial, Pereira Alfredo, a souligné que les travaux devraient être inclus dans les prochains programmes que l'exécutif local réalisera.

Il a ajouté que la récupération du pont, en plus de faciliter la circulation des personnes et des biens, attirera davantage d'investisseurs et de touristes, car la commune possède l'une des meilleures chutes sur ladite rivière.

Entre-temps, l'administrateur municipal de Cuemba, António Luís, a rappelé que, pour le moment, la circulation entre la province de Bié et Malange est coupée, c'est pourquoi il a demandé la restauration du pont dans les meilleurs délais.

Il a ajouté que sa réhabilitation pourrait permettre aux paysans locaux de promouvoir l'agriculture et de transporter en toute sécurité les produits des champs.

La population de la commune de Luando, qui se trouve à 105 kilomètres du centre de Cuemba, demande depuis des années la réhabilitation des infrastructures, pour faciliter les échanges commerciaux avec la province voisine de Malange.

A ce moment, dans une première phase, le gouvernement a récupéré les 105 kilomètres de travaux de terrassement qui relient Luando à Cuemba.

Dans cette section, cinq ponts ont été réhabilités dans le cadre du PIIM.

La commune de Luando a une population estimée à environ 10 000 habitants, majoritairement des paysans, qui se consacrent à la culture du maïs, des haricots, du manioc, de divers légumes, des agrumes et d'autres produits.

Ils pratiquent également la chasse et la pêche continentale, ainsi que l'élevage de bovins, de porcs, de chèvres et d'autres animaux.