Angola: La deuxième édition du Forum numérique de l'Angola prévu pour avril

Luanda — La deuxième édition du Forum Numérique de l'Angola (ADF, sigle en portugais) 2023 se tiendra le 13 avril à l'École Nationale d'Administration et de Politiques Publiques (ENAPP), à Luanda, a appris l'Angop auprès de l'organisation de l'événement.

L'événement vise à stimuler la création, la diffusion et l'application de connaissances sur la transformation numérique dans l'intégration entre les affaires et la technologie, l'académie et la pratique, ainsi qu'à promouvoir l'expérience numérique pour la création de valeur.

Selon un communiqué de presse, l'événement réunira des entités gouvernementales, des entreprises, des entrepreneurs et des étudiants des domaines des télécommunications, des technologies, des finances, du pétrole et du gaz, des énergies, de l'industrie et des startups.

Comme la première édition, l'ADF 2023 abordera également des thèmes actuels qui façonneront de manière significative l'avenir de l'Angola, tels que la connectivité, la numérisation et la durabilité, la cyber-sécurité, l'innovation climatique, la mobilité, l'inclusion numérique et financière, blockchain et crypto-monnaies et l'intelligence artificielle.

Cette édition annuelle de l'ADF comptera 300 participants sur place et 812 participants en ligne.

L'ADF 2023 compte sur le partenariat de Tis Tech Angola, Massimo Som, Bureau - Central Privada de Informações de Crédito S.A, Digital Foundation Africa, Edukazap, Confoetic, Isenta Comunicação et NF - ConfoJur.

L'événement bénéficie du soutien institutionnel du Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale.