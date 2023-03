Angola: Le MPLA parie sur l'autonomisation de la femme

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a encouragé jeudi dernier la femme angolaise à continuer d'élever son niveau académique, technique et professionnel, comme condition pour renforcer les acquis et créer de nouvelles perspectives et consolider son rôle clé dans la Société.

Dans une déclaration allusive au 2 mars, Journée de la femme angolaise, ce facteur est décisif pour que ce genre continue à augmenter la prise en charge d'emplois et de postes pertinents.

Le MPLA souligne que, bien qu'il reste encore de nombreux défis à relever, les femmes occupent une position sociale importante dans la société d'aujourd'hui, jouant de plus en plus le rôle de protagoniste, assumant par leurs propres mérites et sans discrimination des positions pertinentes dans la vie politique, économique et sociale.

Pour cette raison, il réitère son engagement à la consolidation du processus d'autonomisation des femmes, qui vise à garantir de meilleures conditions pour que les femmes angolaises réalisent leur plein potentiel et, sur un pied d'égalité, à accroître leur représentation à tous les niveaux et secteurs du pouvoir politique, administratif, commercial et professionnel, ayant le mérite et la compétence comme critères principaux.

Dans la déclaration, le Bureau politique réitère son soutien à la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes.

Il salue toutes les femmes angolaises pour leur dévouement à la cause de la lutte de libération nationale, qui a permis la conquête de l'indépendance et le développement ultérieur d'actions visant la paix, l'unité nationale, la croissance et le développement.

Cette date d'hommage, simple mais profonde, aux héroïnes angolaises, Deolinda Rodrigues, Lucrécia Paim, Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Teresa Afonso et autres femmes anonymes, constitue la reconnaissance de la contribution indélébile qu'elles ont apportée au processus de la lutte de libération, dans laquelle elles se sont impliquées avec un sentiment patriotique remarquable, lit-on dans le document.