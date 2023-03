Ile Maurice: Décédée à Maurice - La fille de Denise Andee se bat pour rapatrier sa dépouille à Monaco

Mirella Andee a saisi la justice mauricienne pour obtenir un ordre afin que la dépouille de sa mère, Denise Andee, décédée le 12 février à Maurice, soit rapatriée à Monaco. Elle avait logé une demande d'injonction contre son frère, le ministère de la Santé et la compagnie Elie & Sons. Le 23 février, la juge Gaitree Jugessur-Manna a ordonné que la dépouille, qui se trouve à la morgue de l'hôpital SSRN, soit remise à la compagnie Elie & Sons chargée du rapatriement à Monaco. Or, à lundi, rien n'avait été fait et la fille a entamé de nouvelles actions légales. La juge a une fois de plus ordonné en référé que le corps soit remis à Elie & Sons.

Denise Andee était venue dans son île natale pour rendre visite à sa mère qui est décédée entre-temps. Elle décède à son tour le 12 février. Dans son affidavit, sa fille Mirella souligne que le 6 décembre 2022, elle est venue à Maurice en compagnie de sa mère pour rendre visite à la mère de cette dernière à l'hôpital Victoria à Candos. Sa grand-mère est décédée le 11 décembre et a été enterrée au cimetière de Saint-Jean. Sa mère, qui a vécu plus de 42 ans à Monaco, souffrait de plusieurs problèmes de santé.

Lors des funérailles de la grand-mère, la fille dit avoir fait tous les efforts possibles pour se réconcilier avec son frère avec qui sa mère et elles avaient coupé les ponts après des conflits familiaux. Mais les relations sont restées tendues entre mère et fils. Le 28 décembre, la plaignante et sa mère ont même effectué une évaluation de leurs propriétés à Maurice en vue d'en faire le partage car elles ne souhaitaient plus être en copropriété avec le frère. Ce dernier aurait entrepris des travaux et constructions sans leur consentement.

Le 12 janvier, Denise Andee fait une crise cardiaque et est admise à la Clinique du Nord où elle subit une intervention chirurgicale. Sa fille souligne, dans son affidavit, qu'en dépit de l'état de santé précaire de sa mère, son fils ne lui a pas rendu visite. Toujours dans son affidavit, Mirella Andee indique qu'avant son décès, sa mère lui a fait part de son souhait d'être inhumée aux côtés de son époux dans un caveau au cimetière de Monaco. Des démarches avaient déjà été entreprises pour qu'elle retourne dans son pays, mais elle est décédée le 12 février.

La firme internationale qui s'occupait de son transfert a alors contacté la compagnie Elie & Sons pour rapatrier la dépouille mais elle devait se heurter au refus du ministère de la Santé et du frère qui insistait pour que sa mère soit enterrée à Maurice. Le 23 février, la juge Gaitree Jugessur-Manna a ordonné que la dépouille, qui se trouvait à la morgue de l'hôpital SSRN, soit remise à la compagnie Elie & Sons pour que le nécessaire soit fait en vue de son rapatriement à Monaco. Mirella Andee demande que cette affaire soit traitée de façon urgente car le corps de sa mère se trouve toujours à la morgue de l'hôpital SSRN et qu'il y a un risque de décomposition si l'embaumement n'est pas fait à temps.