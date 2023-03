Ile Maurice: Communiqué du CP - Satyajit Boolell se demande s'il n'a pas frôlé l'outrage à la cour

L'ancien DPP, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, n'a pas tardé à réagir par rapport au communiqué du CP contre son successeur, Me Rashid Amine. Pour lui, celui-ci est "inapproprié dans ce contexte". Me Boolell se demande si le CP n'a pas frôlé un outrage à la cour. Il a précisé sa pensée hier après-midi à l'express. "Il est malheureux de constater que le CP ait choisi l'insulte et ait fait des allégations contre le bureau du DPP, contre le DPP, contre le judiciaire et le barreau."

Il condamne avec force la déclaration du CP selon laquelle que le DPP a commis un "evil precedent" en ne faisant pas appel contre la remise en liberté conditionnelle de Bruneau Laurette. "Ce mot est mal utilisé", estime Me Boolell.

Le CP a aussi parlé de 337 trafiquants qui sont toujours on remand. L'ancien DPP est d'avis qu'on ne peut faire l'amalgame et mettre dans le même panier Bruneau Laurette et 337 trafiquants de drogue. "Chaque cas doit être traité différemment et il incombe au judiciaire d'en décider, après avoir entendu les arguments."

Le poste de DPP et celui de CP sont garantis par la Constitution. Le CP ne peut envoyer une flèche en direction du bureau du DPP et sur son directeur. "Les deux bureaux ont le même objectif : combattre la criminalité. Si le CP n'est pas satisfait de la prise de position du DPP, il peut réclamer des éclaircissements et non l'insulter et attaquer sa personne."

Me Boolell indique que si le CP n'était pas sur la même longueur d'onde que Me Ahmine, il aurait dû réclamer une révision judiciaire de la décision du DPP