Algérie: Coupe de France - Andy Delort savoure son doublé

Double buteur lors de la qualification du FC Nantes pour le dernier carré de la Coupe de France aux dépens du RC Lens (2-1), Andy Delort (31 ans) n'a pas caché sa satisfaction malgré le huis clos à la Beaujoire.

L'international algérien a enfin débloqué son compteur au FC Nantes ! Hier, l'attaquant prêté par l'OGC Nice aux Canaris a inscrit deux penalties pour venir à bout du RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France (2-1).

" La Coupe de France, ça reste mythique, a-t-il savouré. Ça a été une semaine très compliquée pour nous, ça va être compliqué encore samedi. C'est la Ligue 1, c'est la Coupe, c'est ce qu'on veut, avoir des objectifs pour aller le plus haut possible. Le Stade de France ? Oui, on va rêver, mais on va commencer par voir le tirage, et puis il y aura des gros matches avant, on a le temps de le voir venir. Je n'ai pas eu trop de réussite il y a trois jours, ça fait toujours du bien de voir les filets trembler. J'aime être décisif et je suis très content, ce soir je ne vais pas faire la gueule à ma femme. "

Satisfait par la qualification du FC Nantes et ses deux buts, Delort a néanmoins émis un bémol : le huis clos ! " Je suis très heureux de cette réussite, ça fait du bien mentalement, souffle le numéro 99 des Canaris. Face à Rennes, on aurait pu jouer six heures de suite sans marquer ! Là, on réussit vite à revenir au score après le but de Lens et à l'emporter. Cela fait du bien à la tête. Cela fait un moment que je tire les penalties. Et il faut les mettre aussi. Ce n'est jamais évident. Il faut prendre les bonnes décisions. Là, j'ai mis de la puissance mais le football, ce n'est pas le même métier quand il n'y a personne dans les tribunes. "