Madagascar: Debswana et Huawei dévoilent le premier projet de mine de diamant intelligente orientée 5G au monde

Aujourd'hui, à l'occasion du MWC de Barcelone 2023, Debswana au Botswana et Huawei ont annoncé conjointement le premier projet de mine intelligente de diamants orienté 5G au monde.

Molemisi Nelson Sechaba, responsable de la gestion de l'information chez Debswana, a déclaré que la solution de mine intelligente compatible avec Huawei a été déployée à la mine de diamants à ciel ouvert Jwaneng de Debswana, et le projet a commencé à fonctionner en décembre 2021. La solution de réseau privé eLTE 4G de Huawei fournit une connectivité stable pour la mine de Jwaneng, en connectant plus de 260 équipements, y compris des plates-formes de forage, des excavatrices, des camions lourds et des camionnettes. Cela permet l'interconnexion entre les systèmes de production, de sûreté et de sécurité de la mine.

Avant l'adoption de cette solution, la solution précédente comportait deux limites. Premièrement, sa couverture est limitée. Deuxièmement, il utilise des fréquences sans fil publiques et possède des capacités anti-interférence moins robustes. Par conséquent, les différents types de données de la mine n'ont pas pu être transférés de manière stable en temps réel.

Sechaba a déclaré qu'il est important de déployer la solution eLTE pour connecter les équipements miniers de manière plus stable. Il y a deux raisons à cela. Le premier est l'efficacité. La possibilité de transférer des données en temps réel rend les équipements tels que les véhicules miniers plus efficaces, augmentant le rendement et réduisant les OPEX à long terme. Deuxièmement, la solution a contribué à améliorer la sécurité. La collecte de données en temps réel, le backhaul et l'interaction rendent le système plus sensible et précis afin d'offrir une protection plus fiable au personnel et aux véhicules.

La mine de Jwaneng est la première mine de diamants intelligente orientée 5G au monde. Cela signifie que les équipements matériels tels que les stations de base utilisées dans la solution de transformation numérique de la mine prennent en charge les mises à niveau du réseau vers la 5G. Les caractéristiques de la 5G telles que la bande passante élevée et la faible latence peuvent soutenir l'application de technologies de pointe telles que la conduite autonome, permettant une transformation numérique plus intelligente de l'industrie minière à l'avenir.

Thulagano M. Segokgo, ministre des Communications, des Connaissances et de la Technologie du Botswana, a déclaré que le gouvernement du Botswana est heureux de voir les efforts conjoints de Debswana et de Huawei pour stimuler la transformation numérique dans l'industrie minière. Debswana est une société minière de premier plan en Afrique qui, en travaillant avec Huawei, peut porter l'efficacité, la productivité et la sécurité de l'exploitation minière à un niveau supérieur. Le gouvernement du Botswana continuera à mettre en place des mesures de facilitation pour soutenir davantage le programme de transformation numérique dans tous les secteurs, y compris l'industrie minière, et accueille les entreprises internationales, telles que Huawei, à participer à ce programme. Mesures déjà en cours, y compris la formulation d'un programme de numérisation, d'une feuille de route pour la 5G et d'autres politiques d'appui.

Xu Jun, Chief Technology Officer de Huawei Mine BU, a déclaré que Huawei est déterminé à utiliser ses forces dans les technologies TIC comme la 5G, le cloud, l'IA, et IoT pour développer des solutions de mines intelligentes basées sur une architecture Internet industrielle pour les clients de l'industrie minière dans le monde entier. Ces solutions rendent la production minière plus sûre, plus efficace et plus intelligente. En Chine, Huawei a développé conjointement un certain nombre d'applications intelligentes avec des entreprises minières de premier plan. Par exemple, Huawei a déployé commercialement le modèle d'exploitation minière de l'IA dans des projets avec Jinneng Holding Group et Shandong Energy Group. Huawei a également réalisé des projets de transformation numérique minière dans des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique. La collaboration de Huawei avec Debswana est un exemple de ces projets réussis.

Liao Yong, vice-président de la région Afrique subsaharienne de Huawei, a déclaré que l'exploitation minière est l'épine dorsale économique de nombreux pays d'Afrique subsaharienne et joue un rôle important dans l'économie de l'Afrique dans son ensemble. Au cours des cinq dernières années, Huawei a fourni des services à des entreprises minières dans un certain nombre de pays de la région, notamment en Afrique du Sud, au Botswana, en Zambie, en Namibie et au Ghana. En ce qui concerne l'avenir, Huawei travaillera avec davantage de partenaires locaux pour accélérer la transformation numérique de l'exploitation minière et créer plus de valeur en Afrique.

Selon Debswana, s'appuyant sur le succès du projet dans la mine de Jwaneng déployé en collaboration avec Huawei et des entreprises locales du Botswana, conformément au programme d'autonomisation économique des citoyens du Botswana, la société prévoit également de déployer la solution d'exploitation minière intelligente dans son Orapa, Mines de Damtshaa et de Letlhakane en 2023.