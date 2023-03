Madagascar: Football / OPL Awards 2022 - Nina et Dax élus meilleurs joueurs

Au sommet de leur art. L'association des clubs de football élites de Madagascar a dévoilé hier soir les noms des meilleurs joueurs de l'Orange Pro League saison 2021-22.

La cérémonie de remise de trophées qui en est à sa deuxième édition s'est tenue hier soir au Mining Business Center à Ivato. Douze trophées ont été décernés dont les récipiendaires ont été à ossature des Barea Chan exceptés le meilleur attaquant et le meilleur espoir. Le portier de l'Elgeco Plus, Razaka­nirina Rakotoasimbola alias "Nina" et le milieu du Fosa Juniors FC, Arohasina Andria­mirado Andrianari­manana "Dax" ont été élus meilleurs joueurs de la saison.

Sur les cinq noms proposés par la CFEM, Nina a été élu par les journalistes sportifs avec 134 points, devant Dax (121 points), Lalaina du CFFA (76 points), Rojo de l'Ajesaia (74 points) et Stephano de l'A.Dato FC (45 points). Dax a été, quant à lui, voté par les Fans. Nina se distingue en réalisant un joli triplé car outre le trophée du meilleur joueur, il conserve pour la deuxième année consécutive le sacre du meilleur gardien de but et forme l'équipe type de la saison.

Que des Barea

"Il n'y a pas de miracle pour en arriver là, c'est le fruit d'un travail de longue haleine... Mon prochain défi est de défendre les couleurs nationales à la qualification à la Can si je serai appelé" confie Nina. Deux attaquants ont décroché à ex-aequo le trophée du meilleur buteur avec dix réalisations chacun en l'occurrence celui du Fosa Juniors FC Tsilavina Fano­mezantsoa Razanakoto alias Drogba et Gilles Fenohasina Razafimaro de l'Ajesaia.

Quant aux votes des meilleurs joueurs par poste, Nina conserve son trophée de meilleur portier, Jean Martin Rakotonirina "Datsiry" de l'Elgeco Plus élu meilleur défenseur, Lalaina Rafanome­zantsoa du CFFA sacré meilleur milieu et le trophée du meilleur attaquant attribué à Tsilavina Razanakoto. D'après le vote des fans,

l'équipe type de la saison est formée de Nina, Datsiry, Berajo, Tantely "Dadafara", Tantely, Dax, Tsiry, Lalaina, Tsilavina, Tendry et Koloina. Tsilavina "Drogba" est dans ce onze le seul qui n'a pas vécu l'aventure au Chan car il a quitté le groupe quelques jours avant le départ.

"Ces résultats au Chan sont les fruits des efforts de nous tous, les clubs OPL et nous en sommes fiers" a mentionné le président de CFEM, Henintsoa Rakotoharimanana. "La collaboration entre la fédération et la CFEM a été apparemment fructueuse et nous n'hésitons pas à renouveler la convention qui prend fin cette année" a annoncé le président de la fédération, Victorien Andria­nony. Le trophée du meilleur coach a été attribué à Titi Rasoanaivo du CFFA, club champion en titre. Il succède ainsi à Roro Rakotondrabe, élu meilleur coach de la phase de groupe du Chan.

Le trophée du meilleur espoir est revenu à Mamisoa Rakotosoa de l'Elgeco Plus, membre de l'équipe nationale U23 qui a disputé la phase qualificative à la CAN de la catégorie. Et le trophée du meilleur arbitre a été ravi par Abdoul Kanoso Oahabee et celui de l'assistant remis à Lidwine Pélagie Rakotoza­finoro.