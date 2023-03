Tchad: Le lancement de la troisième édition de l'exposition soudanais à N'Djamena

Khartoum — La troisième édition de l'exposition des produits soudanais débutera dimanche prochain dans la capitale tchadienne, N'Djamena, et durera d'une semaine. Le président du conseil d'administration de la société Souda Expo, qui organise l'exposition, Salah Omar Al-Sheikh a déclaré à la SUNA qu'un grand nombre d'entreprises et d'usines produisant des denrées alimentaires, des plastiques, des détergents, des machines agricoles, des camions et des services automobiles participents à l'exposition, ainsi que l'acier d'armature, l'énergie solaire, les pesticides, les semences et d'autres produits. Salah a affirmé l'importance de l'exposition dans le renforcement des relations commerciales et économiques entre le Soudan et le Tchad, et a également souligné que l'exposition vise à encourager les investissements et les partenariats entre les hommes d'affaires des deux pays.

Salah a salué le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie tchadienne, des ministères du commerce et de l'industrie des deux pays et de la communauté soudanaise au Tchad dans la fourniture des installations nécessaires à la tenue de l'exposition afin d'assurer le succès de l'exposition.