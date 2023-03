Soudan: Le Ministre chargé de Cabinet rencontre le Comité des Directeurs des Universités Publiques

Khartoum — Le ministre en charge des Affaires du Cabinet, Othman Hussein Othman, a rencontré les membres du Comité des directeurs des universités publiques dirigé par le Prof. Imad Eddin Ardeeb, directeur de l'Université de Khartoum, président de l'Union des universités soudanaises, en présence du Prof. Issa Bashir, directeur de l'Université soudanaise des sciences et technologies et Prof. Al-Tayeb Ahmed Ali, directeur de l'Université El Geneina.

La réunion avait pour but de traiter le déficit des salaires des travailleurs de l'enseignement supérieur, la question de la structure salariale des membres du corps professoral et des travailleurs non académiques.

Le ministre par intérim des Affaires du Cabinet a souhaité la bienvenue à la délégation et a apprécié les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et la stabilité de ses institutions, en affirmant l'intérêt des dirigeants de l'État en ce qui concerne les questions d'enseignement supérieur, la recherche sérieuse de solutions permanentes, la fourniture du soutien et du financement nécessaires au développement et à la renaissance des établissements d'enseignement dans le pays.

Le ministre a estimé que la question du manque de salaires devrait être résolue de toute urgence en coordination avec le ministère des Finances, afin pour assurer la stabilisation des universités.