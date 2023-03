Afrique: Investir au Sénégal - La Ministre de l'Economie et le DG de l'APIX séduisent le marché allemand

La ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, et le Directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, ont présenté les opportunités d'investissement au Sénégal, mercredi à Berlin, lors de l'assemblée annuelle de l'Association des Petites et Moyennes entreprises allemandes.

Lors du panel sur les perspectives de l'investissement durable pour les entreprises allemandes en Afrique, la ministre de l'Economie a rappelé la résilience de l'économie sénégalaise durant l'année 2020.

Elle a abordé le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), la croissance de plus de 6% du PIB en 2022, les perspectives de taux de croissance de 10% en 2023, le début d'exploitation de nos ressources gazières et l'option "gas to power gas to industrie".

Oulimata Sarr a invité le patronat allemand à participer au forum "Invest in Sénégal" qui sera organisé par l'APIX à Dakar au mois de juillet.