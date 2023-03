Afrique Centrale: Gabon-one Forest summit- Signature d'une déclaration de réhabilitation d'une décharge

Les autorités gabonaises et celle de la France ont procédé mercredi 1er mars 2023, à la signature d’une déclaration d’intention de réhabilitation de la décharge de Mindoube. Rapporte le Journal du Gabon.

La source ajoute que « les autorités françaises souhaitent accompagner le gouvernement dans la réhabilitation de la décharge de Mindoube situé dans le 5ème arrondissement de Libreville. »

En effet, la signature a été faite par le ministre des Eaux et forêts Lee White, le ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty, Ep. Mbou et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de la République française, Christophe Bechu en présence du Haut-commissaire à l’environnement et au cadre de vie à la présidence de la République gabonaise, Yannick Ongonwou Sonnet de la directrice à la Commission européenne de la coopération internationale et du développement, Carla Montesi et de l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek. A évoqué le site Gabon Media Time à travers un article. Cette mesure d’accompagnement permettra d’assurer la collecte et le traitement des déchets au Gabon. Cependant, le groupe français a évoqué la création d’un site d’enfouissement des déchets ménagers à Libreville. Notons que, cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des réflexions menées par le Gouvernement, en vue de trouver des solutions adéquates au sempiternel problème de l’insalubrité dans la capitale gabonaise, marque un nouveau tournant dans les échanges entre les deux pays.