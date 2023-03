Madagascar: Education - Amélioration de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture

Le programme pilote de Méthode de Lecture Ecriture (MLE) par le ministère de l'Education nationale (MEN) en collaboration avec Family Health International 360 (FHI 360) a connu un succès. Un colloque pour le partage d'un article académique sur ce programme intitulé : les enseignants devraient-ils s'en tenir aux scripts ?

Une analyse des effets des leçons scénarisées sur l'alphabétisation des apprenants à Madagascar s'est tenue hier. Ce programme pilote a été expérimenté sur un échantillon d'apprenants provenant de 60 établissements des régions Analamanga et Boeny. Selon le MEN , ils ont affiché de meilleurs scores par rapport à des apprenants d'écoles témoins. Par ailleurs, les apprenants dont les enseignants s'en sont plus tenus aux scripts suggérés dans les leçons ont affiché de meilleurs résultats.

Des analyses et expérimentations ciblées ont été entreprises afin d'identifier la méthode la plus appropriée pour optimiser les compétences des élèves malgaches en lecture et en écriture. Différentes actions ont été réalisées en ce sens dont l'analyse des méthodes et programmes existants à Madagascar, recherches sur la science de la lecture, l'évaluation des éléments à garder et ceux à améliorer, la conception d'outils pédagogiques pour les enseignants et les apprenants ou encore la création de modules de formation pour les enseignants et les encadreurs.