Madagascar: ENSP Ivato - Des élèves Commissaires et Officiers chez Midi Madagasikara

A 5 mois de leur sortie officielle, des élèves Commissaires et élèves Officiers de police de la promotion " Vina " ont effectué hier, une visite d'observation au desk de Midi Madagasikara et Gazetiko représentés par le Directeur de Publication pour le journal en français et par la Rédactrice en chef adjointe du côté de son homologue en malgache.

Echange d'informations

La rencontre s'est déroulée dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle qui augure des prochaines relations de travail entre les futurs cadres de la Police et les deux quotidiens qui ont d'ores et déjà procédé hier, à un échange d'informations et à un partage d'expériences. A l'image de la collaboration au ...quotidien entre les journalistes du groupe Midi Madagasikara et les services de la Police nationale, dans le cadre respectif et le respect mutuel du rôle des uns et de la mission des autres. Chacun son métier et les citoyens seront bien informés par les premiers et sécurisés par les seconds.

XXème promotion

Le choix de " Vina " pour le nom de baptême de la future promotion sortante de l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) à Ivato s'inscrit dans l'esprit du projet présidentiel contenu dans le " Velirano numéro Un " qui consiste à prioriser la paix et la sécurité. Une priorité que la hiérarchie policière ne manquera certainement pas de rappeler lors de la sortie au mois d'août de cette XXème promotion de l'ENSP forte de 43 membres qui aura suivi deux ans de formation avec le système LMD dans le domaine de la sécurité publique. Sans oublier la formation commune de 45 jours, une période d'aguerrissement et d'apprentissage des préceptes de la vie militaire qui avait permis aux élèves Commissaires et élèves Officiers d'enterrer leur vie civile, quand bien même ils devraient y revenir après leur formation et dans leurs lieux d'affectation où ils renforceront l'effectif de la Police nationale sur l'ensemble du territoire. Qui plus est, dans un climat politique qui s'annonce particulièrement chaud avec l'élection présidentielle prévue le 09 novembre pour le premier tour et le 20 décembre 2023 pour le deuxième tour.