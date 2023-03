Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - ' Les doctrines et les principes dictent toutes les actions politiques '

Le numéro Un du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) continue sa tournée européenne. Après Lisbonne, Hajo Andrianainarivelo se trouve depuis ce week-end dans la capitale belge où il a participé activement à l' " Africa Political Outlook 2023 ". Hier, la rencontre internationale qui s'est déroulée à Bruxelles s'est surtout centrée sur l'importance des doctrines et des principes en politique. L'occasion pour le patron du MMM d'indiquer que " les principes et les doctrines sont les fondements des partis et de tous les acteurs politiques ". Notons que des dirigeants venus des quatre coins du monde ont pris part à cette rencontre.

Expériences

" Ils sont les seuls à contrôler toutes les actions, toutes les décisions, qui affectent la vie de chaque foyer et du pays en général ", continue l'ancien ministre tout en soulignant qu' " il s'agit d'un idéal que le parti respecte depuis 10 ans, en étant un parti innovant et porteur de changement ". Cette tournée européenne a ainsi permis au patron du Malagasy Miara Miainga de revenir sur les valeurs que le parti partage. " Il est très important de partager des expériences avec de nombreux pays et on a profité de l'occasion pour expliquer la situation en vigueur à Madagascar et les fondements du changement souhaité. C'était très intéressant d'échanger avec ces hauts fonctionnaires et élus d'Afrique et d'Europe car il y a beaucoup d'idées qu'il est bon de considérer pour faire face à l'avenir ", a-t-il conclu. Faut-il rappeler que le Jaune et Bleu compte parmi les partis les plus actifs en ce moment. À moins de 9 mois du premier tour de la présidentielle, Hajo Andrianainarivelo fait de la mobilisation de sa base sa priorité.