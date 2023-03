Madagascar: Musique Urbaine - La 'Woman King' du ragga-dancehall malgache reprend le microphone

interview

La guerrière est revenue dans l'arène musicale après avoir enfanté d'un fils. Apparemment, elle n'est pas encore rouillée bien qu'elle ait pris une longue pause. Elle a repris Nuh mad de Munga Honorable pour s'échauffer. L'équipe de Midi Madagasikara a eu l'occasion d'interviewer l'artiste.

Vous avez pris une pause lorsque vous étiez en gestation. Après avoir mis au monde votre enfant, les fans se disaient que vous alliez vous occuper de la marmaille et dire adieu à la musique. Pourtant vous êtes revenue sur la scène musicale. Quelles sont vos raisons ?

Effectivement, j'ai pris une pause pour bien m'occuper de ma famille et de mon fils. Mais je compte bien revenir sur scène pour une simple raison : la musique est ma passion, elle fait partie de ma vie, mon quotidien. Peu importe mes autres projets, je continuerai ma musique coûte que coûte.

Vous avez sorti un morceau que vous avez recyclé si je puis dire ainsi, Nuh mad. Pourquoi ce choix ?

Oui, effectivement ! Déjà, la chanson appartient à Munga Honorable, un artiste jamaïcain, j'ai juste fait une reprise de cette chanson. Deuxièmement, les paroles sont choisies pour clasher quelqu'un en particulier (je préfère taire son nom). Par ailleurs, je trouve que le choix de la langue sonne bien avec ma personnalité en tant que Dancehall Queen.

Alors, cette reprise est-elle un échauffement pour produire de nouvelles chansons ? Vous sentez-vous encore au top de votre art, vu que la concurrence fait rage actuellement ?

Très bonne question, c'est exactement ça ! C'est un échauffement pour préparer les fans et tous ceux qui me connaissent à de nouveaux tubes encore meilleurs ! En tout cas, je ne suis en compétition avec personne, mon seul but est de faire mieux qu'hier !

Avez-vous un projet pour cette année ? Un album ? Un Ep ? Un concert ou un showcase ? Y aura-t-il un changement après la naissance de votre fils ? N'allez-vous pas retourner votre veste ?

J'ai plein de projets, des collaborations à faire cette année si Dieu le veut ! Mais c'est sûr que je vais mettre le feu ! Je sortirai un EP. Il y aura beaucoup de changements c'est sûr. Mais en tout cas, que des " good vibes ! ". Et si le temps me le permet, les shows cases et les concerts ne seront pas de refus.

Avez-vous une ambition internationale ?

Mon rêve c'est d'être une artiste connue Internationale. Et que le monde entier connaisse JEYD Latifah et sa musique.