Madagascar: Présidence de la République - Romy Voos Andrianarisoa, nouvelle directrice de cabinet

Une nouvelle tête va diriger le cabinet civil du président de la République. Romy Voos Andrianarisoa a été nommée hier en conseil des ministres.

Le président de la République a décidé de recruter une nouvelle directrice pour son cabinet civil. Un poste éminemment politique au sommet de l'Etat qui est confié dorénavant à Romy Voos Andrianarisoa. Cette femme de quarante-six ans, fera donc ses premières armes en politique avec un nouveau portefeuille, a été nommée hier en conseil des ministres. Selon certaines sources, elle a déjà fourni, loin des projecteurs, ses services au président de la République. Toutefois, l'arène politique est un terrain inhabituel pour la nouvelle directrice de cabinet civil qui est plutôt un visage familier dans le secteur privé. Elle a déjà présidé la commission développement durable et éthique des affaires auprès du groupement des entreprises de Madagascar. Mais elle a également travaillé à la tête de British Petrolium Madagascar, après avoir fait un passage chez Madagascar Oil, tous des projets dans le secteur pétrolier dans le pays.

Titulaire d'un MBA en Angleterre et d'un master en commerce international en France, le cursus universitaire de Romy Voos Andrianarisoa devait lui prédestiner à une carrière brillante dans le business, plutôt que d'atterrir sur le terrain politique. A bien des égards, l'initiation ne sera pas, en effet, tâche aisée pour Romy Voos Andrianarisoa étant donné l'agenda politique du président de la République pour 2023 et cette ambiance politique qui devient de plus en plus électrique à l'entame de l'année électorale. Tiraillée entre la tension qui anime la majorité présidentielle depuis la motion de censure avortée de décembre dernier et une opposition de plus en plus offensive, Romy Voos Andrianarisoa aura du pain sur la planche pour parvenir à donner une forme irréprochable à l'écurie présidentielle en vue des élections prochaines.

Après Stephanie Delmotte, Lova Ranoromaro et Baomihavotse Raharinirina, elle sera ainsi la quatrième femme qui a occupé le poste de directrice de cabinet de la présidence de la République depuis la victoire de Andry Rajoelina aux élections de 2018. Baomihavotse Raharinirina lui a cédé la place depuis hier. L'ancienne ministre de l'Environnement, qui aurait connu un problème de santé depuis quelques mois, aurait dû céder sa place pour soutenir la cadence à la présidence de la République. Depuis le début de cette année, Baomihavotse Raharinirina est devenue de plus en plus discrète et ne serait plus aperçue au palais présidentiel " à cause de sa santé ", nous confie certaines sources. Par ailleurs, le conseil des ministres d'hier a également nommé le général de division Razafindratovo Heritiana Ramasy, comme nouveau secrétaire général du ministère de la Défense nationale, et de Marie de Jésus Ratolojanahary comme président du conseil d'Etat de la Cour Suprême.