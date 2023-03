Madagascar: Mouvement Rohy - ' Un contexte pré-électoral très sensible '

Le Mouvement Rohy a tenu son Assemblée Générale, hier, avec plus d'une centaine d'Organisations participantes, aussi bien des Organisations communautaires ancrées dans les fokontany que des plateformes et Organisations à dimension nationale.

La coordination technique et les différentes commissions thématiques ont informé sur les réalisations en 2022 et les défis que la société civile malgache aura à surmonter cette année 2023, surtout à l'approche des élections de 2023 avec un contexte pré-électoral très sensible. Concernant les thématiques, il s'agit entre autres, de l'éducation notamment l'application de la loi d'orientation nouvellement promulguée, de la réforme des finances publiques et la transparence budgétaire, la lutte contre la corruption, la décentralisation effective, la gestion communautaire et la lutte contre les trafics des ressources naturelles.

Intérêt commun

La participation et l'inclusion des groupes vulnérables notamment des femmes, des jeunes et des personnes en situation d'handicaps sont transversales à ces enjeux thématiques d'engagement de ROHY pour les prochaines années. Le mouvement ROHY avec son réseau de plus de 1.300 organisations engagées, travaillant dans plusieurs thématiques dans les 23 régions, 119 districts et la grande majorité des communes (+ de 1.500) du pays se dit fin prêt pour prendre ses responsabilités afin que l'intérêt commun prime et afin d'éviter une nouvelle crise à Madagascar.