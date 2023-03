Sénégal: Santé - Le Centre cardio-pédiatrique Cuomo de Dakar a réussi sa 1000ème opération à coeur ouvert

Partenaires depuis 2016, Mécénat Servier et l'association la Chaîne de l'Espoir ont annoncé la réalisation de la 1000ème opération à coeur ouvert au Centre cardio-pédiatrique Cuomo de Dakar. Il est, en effet, indiqué dans un communiqué de presse daté du 28 février dernier, que ledit partenariat conclu entre Mécénat Servier, la Chaîne de l'Espoir, l'hôpital Fann de Dakar et la Fondation Cuomo a pour but la formation des équipes de chirurgie Cardio-Pédiatrique sénégalaises et la prise en charge des enfants ne pouvant pas financer leur opération et leur séjour à l'hôpital.

D'ailleurs, " depuis la signature du partenariat, 10 921 consultations ont pu être réalisées, le centre est ainsi devenu un centre d'excellence en chirurgie cardiaque, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest & Centre ".

En déplacement à Dakar pour évaluer l'impact du projet, la Directrice du Mécénat dit avoir constaté la totale autonomie des équipes médicales locales qui ont la capacité d'opérer non seulement les enfants sénégalais, mais également ceux de la Sous-Région. " Mécénat Servier est fier d'avoir contribué à la formation des professionnels de santé sénégalais et à la prise en charge des enfants les plus démunis pour assurer leur opération à coeur ouvert ", a notamment déclaré Corinne Massin.

Le résultat d'un long chemin

Pour sa part, le Directeur général de Servier en Afrique de l'Ouest & Centre, s'est réjoui que " l'engagement du Mécénat Servier, au côté de la Chaine de l'espoir, se prolonge pour trois nouvelles années ". Selon Frédéric Ponelle, " ce projet souligne l'engagement quotidien de nos équipes auprès des patients souffrants de maladies cardiovasculaires dans les 15 pays de la sous-région ou nous opérons ".

Quant au Pr Alain Deloche, fondateur de l'Association la Chaîne de l'Espoir, il a indiqué que " la célébration du 1000ème patient opéré est le résultat d'un long chemin qui a débuté il y a plus de 7 ans. Avec la mobilisation de tous, une chaine de compétences s'est mise en place pour que le département Cuomo devienne un centre de référence au rayonnement régional. Lors de cette cérémonie, c'était très émouvant de revoir des enfants qui avaient été opérés et qui aujourd'hui sont devenus des adultes. Nous avons pu apporter de l'espoir à des familles éprouvées, ce sentiment nous pousse à rester mobilisés car les besoins médicaux sont grands ".

A rappeler que depuis 2016, le Fonds de dotation Mécénat Servier contribue aux enjeux de la responsabilité sociétale du groupe Servier et incarne ses convictions d'entreprise citoyenne. Il a accompagné plus de 40 associations dans le monde et encourage l'engagement individuel et collectif des collaborateurs du groupe Servier.

Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable.