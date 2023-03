Madagascar: Management - Stanford Seed accompagne les entrepreneurs à Madagascar

Les professeurs qualifiés de l'Université de Standford travaillent avec les chefs d'entreprises à Madagascar pour qu'ils puissent acquérir les compétences essentielles en affaires et en leadership. Deux programmes ont été développés exclusivement pour eux et leur équipe de direction pour fournir les outils et les stratégies de base dont ils ont besoin pour créer des entreprises prospères.

Satisfaisant

C'est le bilan dressé par Jeff Prickett, global director auprès de Stanford Seed dans le cadre de la mise en oeuvre du programme " Seed Transformation Program " (STP) de la prestigieuse université de Stanford en Californie à Madagascar. Le nombre des entreprises ayant participé à la première promotion a largement dépassé les attentes des organisateurs les encourageant davantage à promouvoir le STP à Madagascar. " L'inscription est déjà ouverte et sera clôturée le 15 mai 2023. Nous proposons une formation de 10 mois à 7500 dollars aux dirigeants des PME et PMI ayant des bénéfices annuels entre 300 000 et 15 millions de dollars. Ceux qui sont intéressés à suivre ce programme sont invités à remplir un formulaire où ils doivent répondre aux questionnaires concernant l'entreprise en question. Des entretiens seront également programmés. Certains cours se feront en présentiel et d'autres en ligne avec des déplacements à l'étranger ", informe Jeff Prickett. Pour le programme " Aspire Business Growth ", l'inscription sera clôturée le 13 mars . Il y a aura un programme en anglais et un autre en français. La formation pour le groupe d'anglophone débutera vers la fin de ce mois et en mois de mai pour la francophone. La présentation de ces deux programmes de Stanford Seed s'est tenue hier au Carlton Anosy.

Changement

Tel est le mot d'ordre de Stanford Seed dans la mise en place de ces deux programmes. Elle s'associe à des entrepreneurs d'Afrique et d'Asie du Sud pour les aider à créer des entreprises prospères qui transforment des vies. Les formations dispensées aident les entrepreneurs à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur. " Nous avons un curriculum de formation très solide et nos professeurs ont de vraies expériences pour parler aux entrepreneurs. Nous appliquons directement ce curriculum avec les participants où ils seront coachés pour relever des défis ", a-t-il souligné. Selon toujours le global director auprès de Stanford Seed , les entrepreneurs à Madagascar ont le privilège d'intégrer le réseau de tous les participants au programme à travers l'Afrique et l'Asie du Sud Est. Ils pourront ainsi trouver des opportunités afin de développer leurs activités à l'étranger ou tout simplement échanger d'expériences avec les entrepreneurs de haut niveau venant de ces deux pays.