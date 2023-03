Madagascar: Filière épices - Les paysans dans la cour des grands exportateurs

Le co-fondateur de l'ADID (Agence de Développement Inclusif et Durable), Faly Rasamimanana, s'engage personnellement à contribuer au développement durable à Madagascar en valorisant les filières orientées vers l'exportation telles que les épices.

D'aucuns reconnaissent que la situation du secteur agricole est actuellement préoccupante pour de nombreuses raisons alors que les prix des produits de première nécessité ne cessent de flamber, sans compter la recrudescence de l'insécurité. " Mais, il y a encore de l'espoir pour asseoir réellement un développement durable dans le pays, en focalisant nos efforts sur les petits producteurs qui constituent les fournisseurs des matières premières. Nous avons entre autres, mis en place un projet de Territoire Agricole Durable (TAD) en travaillant étroitement avec les structures locales comme les associations cultuelles, les leaders d'opinions, les coopératives, les partenaires techniques et les opérateurs du marché. Dans le cadre de ce projet que j'ai conçu depuis plus d'une dizaine d'années, ma principale préoccupation est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des paysans afin que les produits destinés à l'exportation soient plus compétitifs tant en termes de qualité que de quantité sur le marché international ", selon Faly Rasamimanana, le PDG de Faly HORDEA, qui plus est le promoteur de ce projet.

Union des coopératives

Pour ce faire, le projet de TAD permet de prouver la traçabilité des produits à exporter, en commençant par les épices, et qu'aucune intervention chimique n'a été faite tout au long du processus de production. Dans la foulée, trois centres de formation sont installés pour vulgariser les techniques de production durable tout en renforçant la capacité des producteurs en matière de gestion de vie associative, de développement personnel et d'autonomisation de leurs exploitations. Le premier centre se trouve à Toamasina pour dispenser des formations théoriques et académiques. Le deuxième centre, d'une superficie de 5 hectares, est situé à Brickaville. Il propose des formations pratiques ainsi que des recherches appliquées. Ces deux centres sont remis par l'ONG Mercy Ministries dans le cadre d'un partenariat visant à concrétiser le TAD. Enfin, un 3e centre de 4 hectares a été installé à Antetezambaro, sur financement de la société Faly HORDEA, à hauteur de 28 millions Ar. " Les petits paysans membres de différentes coopératives dans les régions Analanjirofo et Atsinanana, sont ensuite regroupés au sein de l'Union des Coopératives dénommé " SAHI ", pour pouvoir exporter directement leurs productions d'épices. Nous mettons à leur disposition notre bureau et nos centres de conditionnement pour qu'ils puissent opérer d'une manière légale et suivant les normes internationales ", a fait savoir Faly Rasamimanana, le PDG de Faly HORDEA. Ces paysans opérant dans la filière épices se retrouvent désormais dans la cour des grands exportateurs.

Changement de mentalité

Il est à noter que l'Agence de Développement Inclusif et Durable se charge de la coordination de tous les acteurs oeuvrant pour le développement durable. En revanche, " un changement de mentalité pour être proactif muni d'une grande volonté, s'impose à chaque acteur si l'on veut que ce développement durable soit palpable en milieu rural, sinon ce sera des investissements perdus ", a-t-il enchaîné. Pour consolider tous ces partenariats, une séance de formation bloquée de dix jours aura lieu bientôt dans le centre de formation à Brickaville avec la participation de plusieurs experts multidisciplinaires dans l'agriculture durable. On peut citer, entre autres, des sociologues, des psychologues, des anthropologues, des nutritionnistes, des spécialistes en agro-écologie et en science de l'environnement, des experts financiers et bien d'autres chercheurs.