Madagascar: Tennis - Les Jeux des Iles en ligne de mire

Des grands rendez-vous nationaux et internationaux attendent le tennis malgache.

La Fédération Malagasy de Tennis a dévoilé le programme prévisionnel des activités de cette saison 2023. L'année sportive des raquettes malgaches sera très chargée. Douze compétitions nationales et internationales seront au menu de la fédération, ainsi que trois regroupements pour les jeux raquettes qui participeront aux divers évènements. Le plus important sera la onzième édition des Jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI), à domicile, dans six mois, plus précisément du 23 août au 3 septembre.

Au total, Madagascar aura 12 (six hommes et six dames) représentants à cette compétition, et il y aura 2 réservistes en cas de blessure ou également des problèmes des joueurs sélectionnés. D'autres défis sur les échéances internationales, le championnat Billie Jean King Cup et le Davis Cup seront à la carte de la fédération du 12 au 17 juin prochain. " Suite à la demande de la fédération, la Grande Ile n'a pas reçu l'approbation d'accueillir ces deux compétitions ", a fait savoir Lala Razanamasy, Directeur Technique Nationale.

Selon ses explications, Madagascar ne participera pas aux Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Pourtant, les jeunes raquettes malgaches ont plus de chances de côtoyer des adversaires de diverses nations. Madagascar accueillera et organisera trois tournois du circuit ITF/CAT. Le premier rendez-vous des joueurs et joueuses de tennis sera du 26 juin au 09 juillet à Antananarivo, dans le cadre du tournoi ITF/CAT des moins de 18 ans. Les deux derniers tournois seront l'U14 ITF/CAT et l'U18 ITF/CAT qui se dérouleront du 11 septembre au 08 octobre. Ce circuit permettra aux joueurs locaux d'obtenir des points au classement mondial juniors, comme l'année dernière. Cette année, la fédération s'implique un peu plus sur le développement du tennis malgache.

Des formations et regroupement des raquettes U10, U12, U14 seront au calendrier. " La méthode d'enseignement du tennis sera complètement revenue au niveau de base. Cela se fera de manière professionnelle et sérieuse en collaboration avec les ligues. Ce regroupement servira aussi la détection des jeunes à travers la relance du programme Juniors Tennis Initiative (JTI) financé par l'International Tennis Federation (ITF) ", a-t-il continué. En ce qui concerne les compétitions locales, le championnat de Madagascar toutes catégories, aura lieu du 7 au 13 août dont on ignore encore le lieu. Pour la nouvelle formule open des ligues, quatre ligues en l'occurrence Tamatave, Mahajanga, Antsirabe et Toliara sont sélectionnées pour débuter ce tournoi.