Madagascar: Volley-ball - CCC zone 7 - Stef'Auto, GNVB dames et hommes en quarts ce jour

La Coupe des Clubs Champions de la zone 7 de volley-ball aborde la phase des quarts de finale, ce jour, à Maurice. Stef'Auto affronte la tenante du titre du Quatre Bornes et GNVB homme défie les champions en titre du Tampon Gecko Volley (TGV) de La Réunion.

Les champions de Madagascar filent pour les quarts de finale de la CCC Zone 7 à Maurice. L'équipe de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) s'est imposée par 3 sets à 1 devant Quatre Bornes de Maurice. Le match a été âprement disputé hier entre les deux équipes. Les hommes de l'entraîneur Honoré Razafinjatovo ont remporté le premier set par 25 à 22 non sans difficulté. Le second set a été enlevé par les Mauriciens par 25 à 23 après une belle résistance des gendarmes. Avec cette égalité d'un set partout, la GNVB passe à la vitesse supérieure au troisième set.

Mamy et consorts ont plié le troisième set par 25 à 12. Le quatrième set a tenu toutes ses prouesses quand les gendarmes sont sortis la tête haute par 25 à 23. " Nous étions en difficulté lors des deux premiers sets. Les lacunes étaient constatées au niveau du service et les contres. Au troisième set, tout fonctionnait que ce soit, les contres et les services avec un jeu accéléré. J'ai dû opérer des changements tactiques lors du quatrième set, ce qui a porté ses fruits. J'ai fait rentrer Nirina à la place de Mamy puis Dino et Judi " a souligné, Honoré, coach de la GNVB. La bande à Dino avec cette troisième victoire termine premier de la poule et retrouve les tenants du titre, le Tampon Gecko Volley de la Réunion. Ce sera une revanche pour les Malgaches.

Chez les dames, les deux équipes du Stef'Auto Atsinanana et de la GNVB sont toutes deux qualifiées pour les quarts de finale. Les Tamataviennes du Stef'Auto ouvrent le bal ce matin face aux championnes en titre de Quatre Bornes de Maurice. Nadjma et sa troupe jouent gros face à une équipe qui évolue à domicile face à son public. Les volleyeuses de la GNVB pour leur part croisent les Réunionnaises du Moineau Pei. Pour leur première participation, Eugénie et ses camarades se sont permis le luxe de se qualifier pour les quarts de finale après une victoire et une défaite en match de poule. Le mental des trois équipes est au beau fixe en terre mauricienne.

Calendrier

Dames :

Stef'Auto contre Quatre Bornes (Maurice)

GNVB contre Moineau Pei (Réunion)

Hommes :

GNVB contre TGV (Réunion)